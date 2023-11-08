Алла Пугачева записала в Твери три новые песни для личного использования

Певица Алла Пугачева, которая на прошлой неделе приезжала в Россию на несколько дней, записала в тверской студии «Салам» три новые песни. Как рассказал основатель студии звукорежиссер Игорь Лалетин, выпускать композиции исполнительница не планирует, они предназначены только для личного использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Пугачева в 2018 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Алла Пугачева в 2018 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих, для родных, близких, для друзей. Мы вместе с Аллой повспоминали прошлое, посмеялись, поговорили, и она уехала»,— рассказал «РИА Новости» господин Лалетин.

Он отметил, что госпожа Пугачева «попросила отослать ей вокал» после записи песен. «Я даже не знаю, где она потом будет их доделывать»,— сообщил звукорежиссер, уточнив, что певица приезжала в его студию 3 ноября.

2 ноября госпожа Пугачева вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области. Ее супруга Максима Галкина (признан Минюстом иностранным агентом) с ней не было. Российские СМИ писали, что певица пересекла границу на поезде и направилась в свой дом в подмосковной деревне Грязь.

5 ноября Алла Пугачева вновь покинула Россию и уехала в Латвию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не будут отдельно комментировать возвращение Аллы Пугачевой в Россию. По его словам, статус «родственника иноагента» не должен становиться именем нарицательным, а любой гражданин имеет право возвращаться на родину после отъезда из страны, когда захочет.

Александр Кислов