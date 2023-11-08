Более половины россиян поддерживает запрет англицизмов на вывесках и в названиях товаров

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий, что вывески, названия товаров, районов и жилых комплексов должны быть написаны на русском языке. Как показал опрос Superjob.ru, данную инициативу поддерживают 53% респондентов. Они считают, что надо беречь русский язык и что в нашей стране должно быть все понятно для нас. Против инициативы высказалась четверть опрошенных. Они отметили, что нет смысла менять существующие названия, а финансирование можно направить на более нужные вещи, чем вывески.

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Как показал опрос, сторонников инициативы больше всего среди респондентов старше 45 лет (77%) и россиян, не владеющих английским языком (67%).