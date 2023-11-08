Челябинский губернатор продлил запрет для иностранцев работать в такси

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер запретил иностранным гражданам в 2024 году работать водителями городских, пригородных и междугородних автобусов, а также легковых такси на территории региона. Запрет действует с 2016 года и ежегодно продлевается специальным постановлением главы региона. Очередной документ опубликован на официальном сайте правительства Челябинской области сегодня, 8 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Документ «Об установлении запрета на 2024 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Челябинской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности» был подписан губернатором 3 ноября.

В 2015 году установить такой запрет губернатора просили главы Челябинска и Магнитогорска из-за увеличения количества аварий, произошедших по вине иностранцев—водителей маршруток.

Юлия Гарипова, Челябинск