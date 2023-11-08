Ввод в оборот новой купюры с видами Екатеринбурга задерживается из-за санкций

Массовый выпуск в оборот новой пятитысячной купюры с изображением Екатеринбурга пока не планируется, заявил на пресс-конференции заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев. По его словам, это связано с тем, что из-за санкционных ограничений возникли трудности с обслуживанием валидаторов.

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«В связи с санкционным давлением многие валидаторы не успевают обновить программное обеспечение. Не все технические средства банков готовы к выпуску купюры»,— пояснил господин Артемьев. Он добавил, что на хранении у граждан остается много пятитысячных купюр образца 1997 года.

Напомним, 16 октября Банк России представил обновленную банкноту номиналом 5 тыс. руб., на которой изображены такие достопримечательности Екатеринбурга и Уральского Федерального округа, как стела «Европа — Азия», дом Севастьянова, памятники конструктивизма. Помимо пятитысячной купюры, Центробанк представил новую купюру номиналом 1 тыс. руб., посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Анастасия Таначева

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