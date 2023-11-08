В Свердловской области количество поддельных банкнот за год снизилось в три раза

За третий квартал в Свердловской области была выявлена 21 поддельная банкнота ЦБ России, что в три раза меньше показателей аналогичного периода 2022 года, рассказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев на пресс-конференции. По его словам, чаще всего подделывают банкноты номиналом 5 тыс. руб., 1 тыс. руб., 500 руб. Реже — двухтысячные купюры, поскольку они менее распространены.

По словам господина Артемьева, всего за 2022 год было выявлено 282 поддельные купюры, в 2021 году — 515. Кроме того, с начала года выявили 44 поддельных купюры иностранного капитала — их принес в банк один человек. В прошлом году количество поддельных иностранных купюр составило 13, в 2021 — 34.

По словам начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Ольги Вилисовой, в этом году возбудили 88 уголовных дел по ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), что на 38,5% меньше показателей прошлого года. По оперативной информации, это связано, в частности, с тем, что в апреле 2022 года был заблокирован ряд интернет-площадок, через которые проходил оборот поддельных купюр.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о том, что ЦБ России представил новую банкноту номиналом 5 тыс. руб. с изображением Екатеринбурга. Однако, по словам господина Артемьева, в ближайшее время не планируется массово выпускать новую пятитысячную купюру с изображением Екатеринбурга в обращение, потому что много купюр образца 1997 года находятся на хранении в Уральском ГУ Банка России.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте