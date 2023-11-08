«Спортлото» подало иск к «Дождю» из-за товарного знака

«Спортлото» подало иск в суд по интеллектуальным правам к телеканалу «Дождь» (объявлен в РФ иностранным агентом; юрлица «Дождя» в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными организациями), выяснил «Ъ». Истец хочет добиться прекращения охраны товарного знака «Здесь и сейчас».

Телеканал выпускает под этим названием новостную программу. В ТК «Центр» (бренд «Столото» выступает распространителем билетов ряда лотерей, организованных Минспортом и Минфином, «Спортлото» входит в ту же группу) сообщили «Ъ», что подали заявку на регистрацию товарного знака «Моментальные лотереи. Здесь и сейчас», но Роспатент отказался его регистрировать «в связи с наличием товарного знака с более ранним приоритетом».

Юристы считают, что дело закончится либо прекращением знака из-за его неиспользования в РФ, либо признанием факта регистрации актом недобросовестной конкуренции.

Подробности — в материале «Ъ» «Новости не выиграли в лотерею».