Новости не выиграли в лотерею

«Спортлото» подало иск в суд по интеллектуальным правам к телеканалу «Дождь» (объявлен в России иноагентом; юрлица телеканала «Дождь» в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными организациями), чтобы добиться прекращения охраны товарного знака «Здесь и сейчас». Под этим названием телеканал выпускает новостную программу, а «Спортлото» хочет проводить моментальную лотерею. Юристы полагают, что дело закончится либо прекращением знака из-за его неиспользования в РФ, либо признанием факта регистрации актом недобросовестной конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что ООО «Спортлото» 3 ноября подало в суд по интеллектуальным правам заявление к ООО «Телеканал "Дождь"». В ТК «Центр» (бренд «Столото» выступает распространителем билетов ряда лотерей, организованных Минспортом и Минфином, «Спортлото» входит в ту же группу) объяснили “Ъ”, что подали заявку на регистрацию товарного знака «Моментальные лотереи. Здесь и сейчас», который Роспатент отказался регистрировать по классу 41 МКТУ (Международной классификации товаров и услуг) «в связи с наличием товарного знака с более ранним приоритетом».

Телеканал «Дождь» зарегистрировал знак «Здесь и сейчас» 9 июля 2014 года, в то время как «Спортолото» — только 4 апреля 2022 года, следует из базы Роспатента. Товарный знак телеканала касается ряда товаров и услуг 38-го и 41-го классов МКТУ, в частности телевизионного вещания, в том числе и кабельного, развлекательных телепередач, а также радиовещания.

«Здесь и сейчас» — название программы телеканала «Дождь», под этим названием выходили новостные блоки как российского СМИ во время его вещания, так и аналогичная передача современного «Дождя» с регистрацией в Нидерландах. Связаться с представителями телеканала не удалось.

После отказа Роспатента АО «ТК "Центр"» через «Спортлото» обжаловало решение экспертизы в палате по патентным спорам службы и, чтобы снять противопоставление, обратилось в суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении действия товарного знака телеканала, пояснили в компании.

При желании «Спортлото» расширять форматы организации лотерей, например, на ТВ, радио или онлайн, наличие товарного знака телеканала может быть препятствием, так как есть высокий риск предъявления претензий, говорит юрист по интеллектуальной собственности, автор Telegram-канала «Вычислить по IP» Анастасия Сковпень.

При этом оба товарных знака зарегистрированы для услуг 41-го класса «Организация лотерей» (более ранний приоритет у товарного знака «Дождя»), уточняет юрист: «Если "Спортлото" планирует подавать новые заявки с этим обозначением, для "освобождения пути" было решено заранее потребовать досрочного прекращения охраны товарного знака».

Оба товарных знака, и №517364 (принадлежит телеканалу «Дождь»), и №861036 (принадлежит «Спортлото»), охраняются в отношении услуги 41-го класса «Организация лотерей», отмечает гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина. Так, оба правообладателя могут использовать товарные знаки (содержащие тождественный словесный элемент) для индивидуализации данной услуги, в том числе в рекламе и в целом при ее продвижении на рынке, считает эксперт: «Вероятно, ООО "Спортлото" хотело бы исключить вероятность такого параллельного использования знака "Здесь и сейчас" на лотерейном рынке».

По мнению заместителя руководителя практики разрешения споров Patentus Максима Волкова, разбирательство закончится либо аннулированием товарного знака по неиспользованию, либо признанием факта его регистрации актом недобросовестной конкуренции со стороны телеканала.

Юлия Юрасова, Юрий Литвиненко