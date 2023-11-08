Прокуратура настаивает на возбуждении дела об оскорблении мэра курского Курчатова

В следственный орган направлены материалы прокурорской проверки по обращению мэра курского Курчатова Игоря Корпункова. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела о публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ, до года исправительных работ).

Установлено, что 20 июня 2023 года в сообществе соцсети был размещен пост о качестве дорог в атомграде. Под ним был оставлен комментарий «с публичным оскорблением» господина Корпункова. Текст был доступен широкой аудитории.

Ранее 33-летнего жителя Курчатова Антона Гаврикова оштрафовали на 3 тыс. руб. за оскорбление главы атомграда по электронной почте.

Игорь Корпунков родился в 1965 году в Воронежской области. В 1989-м окончил Курский политехнический институт (сегодня — Юго-Западный государственный университет) по специальности «электроснабжение промышленных предприятий», в 2018-м — получил диплом курской академии государственной и муниципальной службы по специальности. С 1989 по 2010 годы работал на Курской АЭС старшим электромонтером. В 2010-м был избран депутатом и председателем Курчатовской гордумы, возглавлял депутатский корпус два года. С 14 марта 2012 года занимает пост главы администрации Курчатова.

О том, как Игорь Корпунков возглавил город атомщиков, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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