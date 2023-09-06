Житель курского Курчатова оштрафован за оскорбление мэра Игоря Корпункова

На 3 тыс. руб. был оштрафован житель курского города Курчатов Антон Гавриков за оскорбление мэра Игоря Корпункова (ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ, до 5 тыс. руб. штрафа для граждан). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что в мае 2023 года 33-летний Гавриков отправил на электронную почту городской администрации «сообщения оскорбительного содержания в адрес главы города, оскорбив его честь и достоинство в неприличной форме».

«Таким образом он хотел привлечь внимание к проблемам, существующим в городе»,— уточняют в объединенной пресс-службе судов региона

Виновным курянина признал мировой судья судебного участка №2 судебного района Курчатова. При назначении наказания он учел личность Гаврикова, его признание вины и раскаяние в содеянном.

Господин Корпунков родился в 1965 году в Воронежской области. В 1989-м окончил Курский политехнический институт (сегодня — Юго-Западный государственный университет) по специальности «электроснабжение промышленных предприятий», в 2018-м — получил диплом курской академии государственной и муниципальной службы по специальности. С 1989 по 2010 годы работал на Курской АЭС старшим электромонтером. В 2010-м был избран депутатом и председателем Курчатовской гордумы, возглавлял депутатский корпус два года. С 14 марта 2012 года занимает пост главы администрации Курчатова.

О том, как Игорь Корпунков возглавил город атомщиков, — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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