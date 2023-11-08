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Международная выставка-форум «Россия»: что посмотреть

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Как организовано мероприятие и что там можно посмотреть — в справке «Ъ».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как появилась идея выставки

29 марта 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об организации Международной выставки-форума «Россия» в 2023–2024 годах на ВДНХ «в целях демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации».

Датами проведения выставки были выбраны 4 ноября 2023 года—12 апреля 2024 года. Председателем оргкомитета стал первый замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Сам Владимир Путин планирует лично посетить мероприятие в один из дней. По одному из сценариев он может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок именно на этой площадке — в рамках мероприятия, на котором будут представлены все российские регионы. По данным источника «Ъ», «это будет стержневое мероприятие всей кампании».

Как работает выставка «Россия»

Выставка «Россия» начала работу 4 ноября в День народного единства. Первый день завершился шоу «Портал в будущее» с участием Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, певца Shaman и Натальи Подольской. За первые три дня работы выставку посетили 448 тыс. человек.

Посещение выставки бесплатное. На отдельные мероприятия требуется регистрация на официальном сайте. Выставка открыта для всех посетителей с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

Вторник—четверг с 10:00 до 21:00.

Пятница—воскресенье с 10:00 до 22:00.

Понедельник — выходной.

Что посмотреть на выставке «Россия»

Одним из центральных объектов выставки станет галерея «Достижения России». Это огромный тоннель в форме коллайдера высотой почти 10 м и длиной 166 м, внутри которого установлены интерактивные инсталляции с наиболее важными изобретениями и событиями.

У входа на выставку гостей встречает инсталляция по мотивам «Вышитой карты России». Эту карту в 2022 году вручную сотворили мастерицы Чувашии и других регионов.

На выставке можно полетать на симуляторе новейшего российского лайнера МС-21 и побывать в батискафе «Мир». На стенде Калининградской области представлен интерактивный макет янтарного карьера, где с помощью управляемого мини-экскаватора каждый желающий может самостоятельно добыть янтарь. На стенде Республики Бурятия установлена импровизированная кабина вертолета Ми-8/17.

Полное расписание всех мероприятий доступно на сайте russia.ru. У выставки есть и официальное мобильное приложение: в нем есть навигатор по дням недели и разным активностям.

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет. Дни российской экономики пройдут на выставке с 15 января по 9 февраля. С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры и руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач.

Участие в выставке принимают все 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

Фотогалерея

Международная выставка-форум «Россия»

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Заявленная цель выставки — «демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации»

Заявленная цель выставки — «демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выставка «Россия» начала работу 4 ноября, в День народного единства

Выставка «Россия» начала работу 4 ноября, в День народного единства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Павильон «Атом»

Павильон «Атом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Участница в костюме колхозницы на выставке-форуме

Участница в костюме колхозницы на выставке-форуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посещение выставки бесплатное. На отдельные мероприятия требуется регистрация на официальном сайте

Посещение выставки бесплатное. На отдельные мероприятия требуется регистрация на официальном сайте

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Первый день завершился шоу «Портал в будущее» с участием Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, Натальи Подольской. Также выступил певец Shaman

Первый день завершился шоу «Портал в будущее» с участием Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, Натальи Подольской. Также выступил певец Shaman

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители выставки и методисты АО «Просвещение» в комнате для мастер-классов

Посетители выставки и методисты АО «Просвещение» в комнате для мастер-классов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетительница выставки с оружием

Посетительница выставки с оружием

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Жестикулирующий человекоподобный робот с развитой мимикой Арди от компании «Дабл Ю Экспо»

Жестикулирующий человекоподобный робот с развитой мимикой Арди от компании «Дабл Ю Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница в космическом костюме

Участница в космическом костюме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов

Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время марафона

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время марафона

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Образовательная экспозиция «Мое просвещение»

Образовательная экспозиция «Мое просвещение»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Образовательная экспозиция «Мое просвещение»

Образовательная экспозиция «Мое просвещение»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

За первые три дня работы выставку посетили 448 тыс. человек

За первые три дня работы выставку посетили 448 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Федеральный просветительский марафон российского общества «Знание. Первые»

Федеральный просветительский марафон российского общества «Знание. Первые»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница в костюме стюардессы у стенда Ульяновской области

Участница в костюме стюардессы у стенда Ульяновской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участие в выставке принимают все 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций

Участие в выставке принимают все 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Всего представлена 131 экспозиция

Всего представлена 131 экспозиция

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дни российской экономики пройдут на выставке с 15 января по 9 февраля

Дни российской экономики пройдут на выставке с 15 января по 9 февраля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры и руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач

С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры и руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд Луганской Народной Республики

Стенд Луганской Народной Республики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума приветствует его гостей

Участница форума приветствует его гостей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники и посетители выставки-форума

Участники и посетители выставки-форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетительница выставки «Россия»

Посетительница выставки «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители в павильоне «Сделано нами»

Посетители в павильоне «Сделано нами»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители в павильоне «Роснефти»

Посетители в павильоне «Роснефти»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители в игровой зоне выставки «Россия»

Посетители в игровой зоне выставки «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости выставки «Россия»

Гости выставки «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Заявленная цель выставки — «демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выставка «Россия» начала работу 4 ноября, в День народного единства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Павильон «Атом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Участница в костюме колхозницы на выставке-форуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посещение выставки бесплатное. На отдельные мероприятия требуется регистрация на официальном сайте

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Первый день завершился шоу «Портал в будущее» с участием Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, Натальи Подольской. Также выступил певец Shaman

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители выставки и методисты АО «Просвещение» в комнате для мастер-классов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетительница выставки с оружием

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Жестикулирующий человекоподобный робот с развитой мимикой Арди от компании «Дабл Ю Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница в космическом костюме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время марафона

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Образовательная экспозиция «Мое просвещение»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Образовательная экспозиция «Мое просвещение»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

За первые три дня работы выставку посетили 448 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Федеральный просветительский марафон российского общества «Знание. Первые»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница в костюме стюардессы у стенда Ульяновской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участие в выставке принимают все 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Всего представлена 131 экспозиция

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дни российской экономики пройдут на выставке с 15 января по 9 февраля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры и руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд Луганской Народной Республики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума приветствует его гостей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники и посетители выставки-форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетительница выставки «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители в павильоне «Сделано нами»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители в павильоне «Роснефти»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители в игровой зоне выставки «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости выставки «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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