Международная выставка-форум «Россия»: что посмотреть

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Как организовано мероприятие и что там можно посмотреть — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как появилась идея выставки

29 марта 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об организации Международной выставки-форума «Россия» в 2023–2024 годах на ВДНХ «в целях демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации».

Датами проведения выставки были выбраны 4 ноября 2023 года—12 апреля 2024 года. Председателем оргкомитета стал первый замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Сам Владимир Путин планирует лично посетить мероприятие в один из дней. По одному из сценариев он может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок именно на этой площадке — в рамках мероприятия, на котором будут представлены все российские регионы. По данным источника «Ъ», «это будет стержневое мероприятие всей кампании».

Как работает выставка «Россия»

Выставка «Россия» начала работу 4 ноября в День народного единства. Первый день завершился шоу «Портал в будущее» с участием Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, певца Shaman и Натальи Подольской. За первые три дня работы выставку посетили 448 тыс. человек.

Посещение выставки бесплатное. На отдельные мероприятия требуется регистрация на официальном сайте. Выставка открыта для всех посетителей с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

Вторник—четверг с 10:00 до 21:00.

Пятница—воскресенье с 10:00 до 22:00.

Понедельник — выходной.

Что посмотреть на выставке «Россия»

Одним из центральных объектов выставки станет галерея «Достижения России». Это огромный тоннель в форме коллайдера высотой почти 10 м и длиной 166 м, внутри которого установлены интерактивные инсталляции с наиболее важными изобретениями и событиями.

У входа на выставку гостей встречает инсталляция по мотивам «Вышитой карты России». Эту карту в 2022 году вручную сотворили мастерицы Чувашии и других регионов.

На выставке можно полетать на симуляторе новейшего российского лайнера МС-21 и побывать в батискафе «Мир». На стенде Калининградской области представлен интерактивный макет янтарного карьера, где с помощью управляемого мини-экскаватора каждый желающий может самостоятельно добыть янтарь. На стенде Республики Бурятия установлена импровизированная кабина вертолета Ми-8/17.

Полное расписание всех мероприятий доступно на сайте russia.ru. У выставки есть и официальное мобильное приложение: в нем есть навигатор по дням недели и разным активностям.

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет. Дни российской экономики пройдут на выставке с 15 января по 9 февраля. С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры и руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач.

Участие в выставке принимают все 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.