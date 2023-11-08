На новую рекламу Татарстана в аэропорту Шереметьево потратили 5 млн рублей

Новая рекламная кампания о туризме Татарстана в московском аэропорту Шереметьево обошлась бюджету республики в 5,6 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Новые баннеры появились вместо баннеров с фразой «Шишкин и Цветаева тут уже были, а ты? Приезжай в Татарстан!». На них опубликованы слова: «Прилетай на чак-чак-питие в Татарстан! Вкус сладости и радости».

Победителем тендера стала московская компания «Решение». Фирма изготовила десять баннеров, и все они будут висеть до конца этого года.

"Ъ-Казань"