На новую рекламу Татарстана в аэропорту Шереметьево потратили 5 млн рублей
Новая рекламная кампания о туризме Татарстана в московском аэропорту Шереметьево обошлась бюджету республики в 5,6 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Новые баннеры появились вместо баннеров с фразой «Шишкин и Цветаева тут уже были, а ты? Приезжай в Татарстан!». На них опубликованы слова: «Прилетай на чак-чак-питие в Татарстан! Вкус сладости и радости».
Победителем тендера стала московская компания «Решение». Фирма изготовила десять баннеров, и все они будут висеть до конца этого года.