«Киодо»: Байден и Си встретятся 15 ноября в Сан-Франциско

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско 15 ноября. Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, Вашингтон и Пекин «ведут последние приготовления» ко встрече двух политиков. При этом официально Китай еще не подтвердил участие господина Си в предстоящем саммите АТЭС. Это будет первая двусторонняя встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина с ноября 2022 года, когда они провели переговоры на полях саммита G20 на Бали.

Белый дом США на прошлой неделе заявили, что Вашингтон и Пекин «в принципе договорились» о встрече своих лидеров в Сан-Франциско. В конце октября глава китайского МИДа Ван И в ходе визита в США встретился с господином Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Переговоры с первым длились около часа, со вторым — шесть часов. В ходе встреч обсуждались в том числе российско-украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке.

Подробности визита — в материале «Ъ» «США с Китаем поискали важное и общее».

Лаура Кеффер