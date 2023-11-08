ООО «СамараАвтоГаз» оштрафовано за новые нарушения при перевозках

Прокуратура Куйбышевского района возбудила три административных дела в отношении должностного лица ООО «СамараАвтоГаз». Представителю перевозчика инкриминируется несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака (ч.1 ст. 6.25 КоАП РФ), непредставление пассажирам информации о страховщике и договоре ОСАГО (ч. 2 ст. 11.31 КоАП РФ), осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий лицензии (ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ). Также было внесено представление об устранении нарушений. Об этом сообщает надзорный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Нарушения были выявлены во время проверки. Прокуратура установила, что на входных дверях с внешней стороны автобусов нет сведений о подключении к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, в салонах транспорта отсутствуют знаки о запрете курения табака и потреблении продукции с никотином. В числе прочего в автобусах не было сведений о страховщике и реквизитах договора страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Самарской области рассмотрел административные дела в отношении перевозчика (ч.1 ст. 6.25 КоАП РФ, ч. 2 ст. 11.31 КоАП РФ) и оштрафовал заместителя директора по внутреннему контролю ООО «СамараАвтоГаз» на сумму 13 тыс. руб. Кроме того, по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ мировой судья судебного участка № 17 Кировского судебного района назначил предупреждение.

В сентябре текущего года прокуратура обнаружила нарушения в работе МП «Трамвайно-троллейбусное управление» и ООО «Самараавтогаз» (САГ). Так, на линию выпускался транспорт с техническими неисправностями и условиями, при которых эксплуатация запрещена: нерабочие приборы внутреннего освещения салона, освещения подножек, внешние световые приборы — боковые габариты, отсутствие огнетушителей, трещины ветровых стекол со стороны водителя. Руководителям организаций внесены представления. Также в отношении должностных лиц и организаций возбуждены дела об административных правонарушениях — их оштрафовали. В пресс-службе ООО «САГ» сообщили, что все замечания будут устранены, а руководителей, отвечающих за выпуск машин на линию, накажут — они будут лишены премии.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Перевозчиков наказали рублем».

Георгий Портнов