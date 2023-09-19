Перевозчиков наказали рублем

Прокуратура обнаружила нарушения в работе МП «Трамвайно-троллейбусное управление» и ООО «Самараавтогаз» (САГ). Так, на линию выпускался транспорт с техническими неисправностями и условиями, при которых эксплуатация запрещена: нерабочие приборы внутреннего освещения салона, освещения подножек, внешние световые приборы — боковые габариты, отсутствие огнетушителей, трещины ветровых стекол со стороны водителя. Руководителям организаций внесены представления. Также в отношении должностных лиц и организаций возбуждены дела об административных правонарушениях — их оштрафовали. В пресс-службе ООО «САГ» сообщили, что все замечания будут устранены, а руководителей, отвечающих за выпуск машин на линию, накажут — они будут лишены премии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Прокуратура Ленинского района Самары обнаружила нарушения в работе городского общественного транспорта организаций-перевозчиков — МП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) и ООО «Самараавтогаз» (САГ). Так, транспорт выпускался на линию с техническими неисправностями и условиями, при которых эксплуатация запрещена. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В частности, прокуратура обнаружила нерабочие приборы внутреннего освещения салона, освещения подножек, внешние световые приборы — боковые габариты, отсутствие огнетушителей, трещины ветровых стекол со стороны водителя.

Надзорный орган внес представление директору МП «ТТУ» Михаилу Ефремову и руководителю ООО «Самараавтогаз» Александру Судакову. Также в отношении должностных лиц и организаций возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП (осуществление перевозок с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств).

• ООО «Самараавтогаз» (САГ) является коммерческим перевозчиком, работающим на муниципальных автобусных маршрутах Самары. В апреле 2018 года между МП «Пассажиравтотранс» (ПАТ) и ООО «САГ» был заключен договор аренд и договор сублизинга транспорта, по которому ООО было передано 134 автобуса. Департамент транспорта по итогам проведенного запроса котировок заключил муниципальный контракт на осуществление перевозок по 33 муниципальным маршрутам с ООО «САГ». Ранее эти маршруты обслуживались МП «ПАТ».

«Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Самарской области МТУ Рос­транснадзора по ПФО назначено наказание в виде штрафов в размере 5 тыс. и 30 тыс. руб. на должностных и юрлиц, соответственно»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе ООО «Самараавтогаз» прокомментировали „Ъ“ ситуацию: «Световые приборы, освещение подножек и боковые габариты — это, конечно, важный элемент в пассажирских перевозках, но не основной. У здорового человека в течение дня может заболеть голова, закрутить живот, и это нормально. Техника не исключение. И лампочка перегореть может, отлетел камешек от грузовика — скол на стекле. Все замечания будут устранены в ближайшее время. Руководителей, отвечающих за выпуск машин на линию, накажут — они будут лишены премии».

В этом году надзорный орган не раз выявлял нарушения в работе муниципальных перевозчиков. Так, в конце августа прокуратура Октябрьского района Самары обнаружила нарушения лицензионных требований при проведении предрейсового контроля технического состояния транспорта, при оформлении путевой документации. К перевозке пассажиров были допущены автобусы с техническими неисправностями по маршруту № 66 — не работал сигнал требования остановки в автобусе, не были заполнены реквизиты путевого листа, не было сведений о подключении автобуса к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». На двух автобусах маршрута № 66 у водителей не было информации о страховщике и реквизитах договора страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Руководителю ООО «Самараавтогаз» было внесено представление.

«В отношении должностного лица ООО „Самараавтогаз“, допустившего нарушения, вынесены постановления об административном правонарушении по статьям: ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ, ч. 2 ст. 11.31 КоАП РФ, ч. 1 ст. 6.25 КоАП РФ, ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ»,— отмечали в прокуратуре.

Кроме того, надзорный орган выявлял нарушения, в работе МП «ТТУ» и ООО «САГ» в марте этого года. Тогда прокуратура проверила более 230 автобусов, троллейбусов и трамваев. Специалисты нашли нарушения технического состояния наземного электрического и автотранспорта, при которых их выпуск на линию запрещен. Также прокуратура выявила случаи отсутствия сведений о подключении транспорта ООО «САГ» к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», некоторые автобусы перевозили пассажиров по маршрутам регулярных перевозок без карт маршрутов, а также без полисов страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Надзорный орган установил, что в троллейбусах по нескольким маршрутам также перевозят пассажиров без действующих карт маршрута. Кроме того, выявлены нарушения при обеспечении транспортной доступности маломобильным группам населения. Руководителям организаций-перевозчиков внесены представления, а также возбуждены административные производства.

Тогда пресс-служба «Самараавтогаза» отметила, что указанные нарушения не влияют на качество услуг и выпуск машин на линию: «Самое важное для перевозчика — соблюдение взятых обязательств по организации работы общественного транспорта перед городской администрацией и перед пассажирами. Мы поддерживаем обратную связь с пассажирами, если поступает сигнал, оперативно проводим проверку и поправляем ситуацию, как говорится, на земле».

Прокуратура начала комплексную проверку муниципальных транспортных перевозчиков после жалоб жителей города на работу общественного транспорта в начале февраля. В частности, они проверяли техническое состояние транспортных средств, в том числе на предмет отопления. Кроме того, правоохранители выясняли, соблюдают ли перевозчики расписание движения маршрутных транспортных средств и соответствует ли число единиц подвижного состава условиям муниципальных контрактов.

В середине августа губернатор Дмитрий Азаров в рамках подготовки Госсовета выступил с докладом по развитию инфраструктуры общественного транспорта. Тогда глава региона отметил, что вопрос общественных перевозок выходит на первые позиции в регионах: «Мы видим, что по мере развития инфраструктуры, повышения трудовой мобильности, увеличения турпотока и внутреннего туризма в Самарской области формируется колоссальный запрос по развитию общественного транспорта».

Ани Айвазян