Умер известный по «Джентльменам удачи» актер Анатолий Яббаров

На 87 году жизни умер актер театра и кино Анатолий Яббаров, сообщает портал kino-teatr.ru. По его данным, актер скончался в понедельник, 6 ноября, причина смерти не уточняется.

В 1966 году Анатолий Яббаров окончил ГИТИС. Первым фильмом актера стала драма «Жили-были старик со старухой» (1964 год). Всего на его счету было более 30 ролей, в числе наиболее известных — фильмы «Бег» (1970), «Два капитана» (1976), «Побег из тюрьмы» (1977). Известен благодаря роли уголовника по кличке Митяй из «Джентльменов удачи» (1971).

С 1996 года состоял в труппе Государственного театра киноактера. В 2011 году также снялся в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви».

Лаура Кеффер