Объем производства беспилотников «Велес» в Хабаровском крае планируется нарастить в три раза

Побывавший с рабочим визитом в Хабаровске полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поставил задачу перехода к массовому производству беспилотных летательных аппаратов, следует из сообщения в Telegram-канале губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в среду, 8 ноября. Решение предполагается за счет расширения производства на предприятии «Аэро-ХИТ».

ООО «Аэро-ХИТ» является резидентом ТОР «Хабаровск». «На предприятии созданы современные условия производства, закуплено оборудование и сформирован запас комплектующих для выпуска нескольких модификаций FPV-дрона «Велес». Текущие возможности предприятия позволяют выпускать до 300 дронов в месяц. Часть используется в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Также сообщается о начале работ по расширению производства с целью увеличения объема производства до 1 тыс. БПЛА в месяц.

Эрнест Филипповский, Хабаровск