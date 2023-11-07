Александр Мордвинов сменил Волгу на Вологду

Спустя два месяца после назначения врио зампредседателя правительства Самарской области пост покинул Александр Мордвинов. До этого он почти три года возглавлял региональное министерство энергетики и ЖКХ. До госслужбы Александр Мордвинов трудился на руководящих должностях на предприятиях сферы энергетики. Чиновник уже согласован на пост главы правительства Вологодской области. По мнению экспертов, переход господина Мордвинова в другой регион сохраняет интригу с назначением главы правительства Самарской области.



Александр Мордвинов, врио заместителя врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, официально покинул пост. Заявление об увольнении по собственному желанию чиновник написал 3 ноября и подал его лично губернатору Дмитрию Азарову. По сведениям „Ъ-Волга“, это вызвало негативную реакцию со стороны главы региона, но уговорить Александра Мордвинова остаться в регионе господин Азаров не смог. Одним из пяти заместителей врио вице-губернатора господин Мордвинов стал чуть более двух месяцев назад. До этого он около трех лет занимал должность министра энергетики и ЖКХ региона. После его ухода из областного мин­энерго временно исполняющим обязанности министра стал Эдуард Гафиятуллин. 27 октября губернатор Дмитрий Азаров назначил министром энергетики Владимира Василенко, бывшего первого заместителя главы Самары Елены Лапушкиной.

Александру Мордвинову 40 лет, он родился в Куйбышеве. Окончил Самарскую государственную экономическую академию, РАНХиГС, Мордовский государственный университет. Трудовую деятельность начал экономистом на «Средневолжском энергосбытовом предприятии». С 2007 по 2011 год Александр Мордвинов работал на руководящих должностях в ООО «Димитровградская энергосбытовая компания» и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Последнюю он возглавил в 2011 году и проработал в Республике Мордовия по 2020 год, вплоть до перехода на госслужбу. Кроме того, в 2011 году Александр Мордвинов вошел в состав совета директоров ЗАО «Самарская сетевая компания» (ССК), аффилированного самарскому предпринимателю и бенефициару группы «Волгопромгаз» Владимиру Аветисяну. В другой структуре бизнесмена — ООО «СВГК» — в первой половине нулевых трудился и Дмитрий Азаров. В связи с этим господина Мордвинова в регионе считали человеком «команды господина Азарова». Ряд СМИ даже прочили Александру Мордвинову пост главы правительства Самарской области после того, как Дмитрий Азаров не смог согласовать на эту должность Виктора Кудряшова из-за скандала, связанного с антироссийскими высказываниями его сына Юрия. В отношении последнего сейчас Генпрокуратура РФ проводит проверку.

Согласно официальным сообщениям, кандидатура господина Мордвинова уже согласована на пост главы правительства Вологодской области. В конце октября этого года после отставки главы региона Олега Кувшинникова врио губернатора там назначен зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов. В правительстве Самарской области вопрос об увольнении Александра Мордвинова оставили без комментариев. Сам чиновник вчера был недоступен для комментариев. Доктор социологических наук Владимир Звоновский не склонен «преувеличивать значение ухода Александра Мордвинова из правительства Самарской области». «Несмотря на то, что из команды Дмитрия Азарова ушел выходец из “Волгапромгаза”, нельзя утверждать, что нынешний губернатор, который только недавно подтвердил свой мандат, теряет политический вес», — рассуждает Владимир Звоновский. По мнению депутата Госдумы от Самарской области Михаила Матвеева, особых заслуг у Александра Мордвинова на посту министра ЖКХ не было. «Безусловно, он профессионал, но при нем не произошло никаких прорывов в решении тех проблем, на которые часто жалуются избиратели, а это, в частности, работа Фонда капитального ремонта, мусорная реформа в регионе, переселение из аварийного жилья. Можно предположить, что те, кто стоят за Александром Мордвиновым, диверсифицируют риски и распространяют свое влияние на Вологодскую область. Конечно, она менее развита, чем Самарская область, я думаю, для Александра Мордвинова это, несомненно, повышение», — считает депутат. Как отмечает Михаил Матвеев, «переход Мордвинова в другой регион сохраняет интригу с назначением председателя правительства Самарской области».

Евгений Чернов