Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке учебников

Минпромторг России предлагает с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года провести эксперимент по маркировке учебников, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.

Как передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку, проект разработан в рамках проработки предложений Российского книжного союза. Проект предусматривает, в частности, создание условий для защиты интересов производителей и покупателей, сообщила агентству пресс-служба министерства.

Эрдни Кагалтынов