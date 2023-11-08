Муниципалитеты надеются на гильотину

В Совете федерации заговорили о необходимости закрепить новые подходы к контрольно-надзорной деятельности в законе о местном самоуправлении. До сих пор большинство послаблений в этом направлении касалось бизнеса, в результате под ударом оказались муниципалитеты, которые жалуются на непосильную штрафную нагрузку и завышенные финансовые требования со стороны контролеров. К участию в создании механизмов защиты от проверяющих приглашен генпрокурор Игорь Краснов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Для исполнения всех судебных решений, вынесенных в отношении органов местного самоуправления с начала 2023 года, необходимо выплатить 227 млрд руб., сообщил 7 ноября первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак на заседании совета по местному самоуправлению при верхней палате. По его словам, в некоторых случаях размер «штрафной» задолженности уже составляет значительную часть доходной части их бюджета и выплатить весь объем просто невозможно, поскольку таких средств у муниципальных образований физически нет.

Муниципалитеты жалуются на многочисленные предписания, которые поступают от контролеров без учета финансового положения местных властей. «У нас 240 млн руб. доходов, а с нас требуют построить очистные за 1,5 млрд»,— жаловался членам совета глава Калязинского района Тверской области Константин Ильин, особо отметив «карательный» уклон в деятельности прокуратуры и других контролирующих органов. «240 млн руб.— это доходная часть, а сколько штрафов?» — поинтересовался господин Турчак. «Около 50 млн руб.»,— с готовностью отрапортовал господин Ильин. «50 на 240 собственных доходов — как жить? Мне кажется, тут вопрос риторический»,— подытожил первый вице-спикер. В то же время, отметил он, это совершенно типичная история.

По данным на 1 октября 2023 года, было проведено 8680 проверок органов местного самоуправления, 96 из них приходится на контрольные органы федерального уровня, сообщил коллегам председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Он напомнил, что в профильном законе о местном самоуправлении за муниципалитетами закреплено всего 16 полномочий, однако косвенным образом в 170 законах на них возлагается дополнительно еще более 200 полномочий, причем на их исполнение не выделяется денежных средств.

Избыточные требования часто устанавливаются подзаконными нормативными актами, которые определяют, как именно местное самоуправление должно исполнять те или иные полномочия, рассказала министр финансов Ставропольского края Лариса Калиниченко. В правительстве региона проанализировали 19 нормативных актов, принятых с 2015 по 2023 год, на их исполнение необходимо более 20 млрд руб. Кроме того, по состоянию на 1 сентября местные органы власти получили 2045 предписаний, на исполнение которых требуется более 21 млрд руб., в то время как в бюджете учтено 249 млн руб. И есть такие, объем которых может в пять раз превышать размер бюджета, и они должны быть исполнены «незамедлительно». При этом прокуратура нередко дает положительные заключения на проект документа, а после его принятия вносит протест, добавила чиновница.

Замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев напомнил, что в 2019–2021 годах в правительстве работали над реформой контрольно-надзорной деятельности и так называемой регуляторной гильотиной (пересмотр нормативных правовых актов, содержащих избыточные требования). «Вполне допускаю, что муниципалитеты оказались за рамками этого проекта»,— признался он.

Чтобы исправить сложившийся перекос, сенаторы предлагают закрепить в законе о местном самоуправлении весь спектр превентивных и профилактических мер, которые уже действуют в отношении бизнеса. Кроме того, необходим механизм рабочего взаимодействия контрольно-надзорных органов и муниципалитетов, подчеркнул Андрей Турчак: «Предлагаем предусмотреть механизм совместной подготовки "дорожных карт" по устранению нарушений. Соответственно, при их соблюдении не применять никаких принудительных или карательных мер в отношении муниципалитетов и глав муниципальных образований».

Помимо этого, настаивают сенаторы, следует более четко регламентировать порядок исполнения судебных актов, которые содержат предписания в адрес муниципалитетов: обязанность финансового органа обеспечить их учет и исполнение должна быть закреплена в Бюджетном кодексе РФ. Совет по местному самоуправлению также предлагает усилить защиту муниципальных должностных лиц от ответственности, если те по уважительной причине не могут сразу же исполнить возложенные на них обязательства. «Необходимо отказаться от широкого использования штрафных санкций в отношении муниципальных служащих — это негативно сказывается и на привлечении кадров, и в целом на престиже муниципальной службы»,— заявил господин Турчак.

Для выработки механизмов такой защиты сенаторы предлагают генпрокурору Игорю Краснову провести расширенное совещание с приглашением всех его заместителей, муниципальных и региональных руководителей, а также представителей общественных организаций, работающих в сфере местного самоуправления.

Анастасия Корня