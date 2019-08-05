Неучастие в аукционах потребовало вознаграждения

Как стало известно “Ъ”, Чертановский суд Москвы арестовал финансового директора АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (НИИТФА, предприятие госкорпорации «Росатом») Владимира Щенникова и специалиста в области технического обслуживания медицинского оборудования Виталия Чарушина, а главный инженер АО «Монтажная фирма "Радий"» (МФ «Радий») Александр Дорошенко был помещен под домашний арест. Фигуранты уголовного дела обвиняются в систематическом получении взяток от ряда коммерческих организаций за неучастие акционерных обществ в государственных электронных аукционах, связанных с техническим обслуживанием медицинского оборудования. Подследственные вину не признают.

Уголовное дело в отношении финансового директора АО НИИТФА Владимира Щенникова, главного инженера АО «МФ "Радий"» Александра Дорошенко и специалиста в области технического обслуживания медицинского оборудования Виталия Чарушина по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы) следственное управление по Южному административному округу ГСУ СКР по Москве возбудило 4 июня этого года. А затем Чертановский райсуд Москвы арестовал господина Щенникова и господина Чарушина на два месяца, а господина Дорошенко отправил под домашний арест.

По версии следствия, в декабре 2016 года Владимир Щенников, наделенный полномочиями представлять интересы АО НИИТФА, включая право заключать договоры, в том числе соглашения по закупкам в рамках единого отраслевого стандарта госкорпорации «Росатом», вместе с главным инженером общества Александром Дорошенко и ранее работавшим на протяжении многих лет специалистом в сфере технического обслуживания Виталием Чарушиным сформировали преступную группу с целью получения взяток «за бездействие в пользу взяткодателя». Иными словами, фигуранты расследования, как считают в Следственном комитете России, способствовали принятию решений об отказе от участия АО НИИТФА и АО «МФ "Радий"» в государственных электронных аукционах в тех сферах производства и предоставления услуг, где обе организации занимали доминирующие позиции. Таким образом, возможность получить желаемые контракты предоставлялась компаниям, у которых первоначально шансы победить в конкурсах были минимальны. По версии следствия, господин Щенников, используя свое служебное положение финансового директора и авторитет в научно-исследовательском институте, оказывал влияние на действия гендиректоров обоих акционерных обществ при принятии решений об участии или неучастии в том или ином конкурсе. Не последним, по данным следствия, при рассмотрении таких вопросов считалось и мнение специалиста Александра Дорошенко. Роль же Виталия Чарушина, по материалам уголовного дела, заключалась в том, что он, имея обширные знакомства среди руководителей самых различных компаний, которые занимаются техобслуживанием медицинского оборудования, договаривался с ними об участии бизнесменов в государственных торгах, обещая последним гарантированную победу. При этом все связанные с аукционами технические вопросы решал Александр Дорошенко. Стоимость своих услуг фигуранты, по данным следствия, оценивали в 10% от стоимости контракта, который получала та или иная фирма.

По данным следствия, первым, кто откликнулся на заманчивое предложение поучаствовать в ряде аукционов, стал бывший гендиректор ООО МСМ (занимается ремонтом электронного и оптического оборудования) Дмитрий Трыкин. Как говорится в материалах расследования, чтобы замаскировать передачу откатов, стороны договорились, что сначала МСМ будет переводить денежные средства со своих расчетных счетов на зарплатную карточку собственного гендиректора, а уже он после обналичивания полученных сумм — передавать через посредника деньги господину Чарушину в торговом центре «Ереван плаза» на Большой Тульской улице. Как было установлено в ходе предварительного следствия, посредник с декабря 2016-го по декабрь 2017 года передал от МСМ господину Чарушину в общей сложности 15,1 млн руб. По договоренности между подельниками, говорится в деле, 40% от полученных взяток доставались Владимиру Щенникову, по 30% забирали себе Александр Дорошенко и Виталий Чарушин.

При этом ООО МСМ благодаря действиям господ Чарушина, Дорошенко и Щенникова победило в 20 электронных аукционах, в частности, по техобслуживанию медоборудования и замене в нем запчастей в Челябинском, Алтайском и Орловском областных онкологических диспансерах. В Пензе МСМ должно было поставить комплекты дозиметрического оборудования для верификации методик лучевой терапии, в Хабаровске и Брянске ООО получило контракты на сервисное обслуживание аппарата гамма-терапевтического дистанционного облучения Theratron Equinox.

По той же схеме, по материалам расследования, господин Дорошенко в конце 2016 года договорился об откатах с гендиректором Новосибирского ООО «Сибмер» (занимается ремонтом электронного и оптического оборудования) и ООО «Радиационная техника» Сергеем Кошечкиным за победы в электронных торгах, запланированных на 2017 и 2018 годы, при неучастии в них АО «МФ "Радий"» и АО НИИТФА. Всего за этот период было проведено 16 аукционов на заключение контрактов по комплексному обслуживанию рентгенотерапевтических аппаратов Xstrahl и другого оборудования в МРНЦ им. А. Ф. Цыба, онкологических диспансерах Орла, Алтайского и Приморского краев, Свердловской области, Камчатки и в других регионах. За такую «помощь» господин Кошечкин, по данным следствия, передал господину Чарушину более 4 млн руб. В отношении бизнесмена СКР также возбудил уголовное дело, пока он является подозреваемым. Бывший же гендиректор ООО МСМ Дмитрий Трыкин по делу проходит свидетелем.

Обвиняемые Щенников, Чарушин и Дорошенко свою вину в получении взяток категорически отвергают. По словам представляющего интересы одного из фигурантов адвоката Владимира Аверина, часть электронных аукционов, о которых идет речь в материалах уголовного дела, изначально была ориентирована на малый бизнес, поэтому АО НИИТФА или АО «МФ "Радий"» даже с юридической точки зрения не могли принимать в них участие. По словам адвоката, о размерах якобы полученных взяток следствие судит только по показаниям господина Трыкина, а «откуда тот их взял, неизвестно».

Юрий Сенаторов