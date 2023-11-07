«Трактор» одержал шестую победу подряд, обыграв ЦСКА

Челябинский «Трактор» в Москве одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 4:0. В составе южноуральской команды шайбы на счету Виталия Кравцова, Владимира Ткачева, Никиты Сошникова и Данила Юртайкина.

Для подопечных Алексея Заварухина это уже шестая победа подряд. По этого «Трактор» по два раза обыграл «Металлург» и «Адмирал», а также одержал победу в матче с «Кунь Лунь Ред Стар». В таблице Восточной конференции челябинская команда занимает шестое место с 34 очками после 28 игр.

9 ноября «Трактор» продолжит выездную серию в Санкт-Петербурге матчем против СКА.