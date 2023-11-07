Bloomberg: Трамп увеличил состояние на $500 млн после ухода с поста президента

Бывший президент США Дональд Трамп после ухода с поста главы государства сумел увеличить свое состояние на $500 млн, передает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. По данным агентства, в 2021 году состояние господина Трампа оценивалось в $2,6 млрд. Теперь оно составляет $3,1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Reuters Дональд Трамп

Фото: Reuters

Bloomberg связывает рост капитала Дональда Трампа с тем, что его бизнес (прежде всего девелоперский) оказался эффективен в период кризиса на рынке недвижимости США. В частности, подорожали сразу два известных объекта недвижимости, принадлежащие господину Трампу,— поместье Мар-а-Ларго в Палм-Бич и курорт Дорал в Майами.

«Наша компания никогда не была сильнее и лучше. У нас больше всего денег и самый низкий долг. Мы переживаем фантастический момент»,— рассказал журналистам сын Дональда Трампа Эрик, занимающий пост вице-президента Trump Organization — компании, которая принадлежит семье экс-президента США.

При этом Bloomberg обращает внимание на то, что сейчас в суде Нью-Йорка рассматривается поданный прокурором штата иск к Дональду Трампу. Прокурор Летиция Джеймс полагает, что экс-президент США неоднократно прибегал к мошенническим схемам при ведении своего бизнеса. Если иск будет удовлетворен судом, то, как пишет агентство, Дональду Трампу и его компании грозят солидный штраф и потеря целого ряда объектов недвижимости.

Господин Трамп занимал пост президента США в 2017–2021 годах. В 2016 году он победил на выборах представителя Демократической партии Хиллари Клинтон, а в 2020-м уступил другому демократу — Джо Байдену. Сейчас Дональд Трамп участвует в праймериз Республиканской партии, от которой он намерен выдвигаться в президенты на выборах-2024.

Подробнее о предвыборной кампании в Соединенных Штатах — в материале «Ъ» «Дональд Трамп уходит в отрыв».

Александр Кислов