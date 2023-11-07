Алексей Бураков может перейти в администрацию губернатора

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, краевые власти изменили структуру управления АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) — для управления фондом наблюдательным советом АО утвержден состав правления. В него вошли топ-менеджеры ФРПК. Источник, близкий к фонду, сообщил, что правление как коллегиальный орган управления предусмотрен уставом АО для решения основных организационных вопросов деятельности фонда. Стратегические управленческие решения по-прежнему останутся за набсоветом, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петровых Фото: Сергей Петровых

Также в фонде сменился гендиректор — им утвержден Армен Арутюнян, член совета директоров ООО «Пермская судоверфь» и руководитель проекта развития судостроения ФРПК. Он же будет председателем правления фонда.

Свою должность покинул Алексей Бураков. Как пояснил собеседник — «в связи с завершением формирования управленческой модели ФРПК». В начале ноября он также завершил работу в других госкомпаниях, где занимал руководящие посты (АО «Корпорация развития Пермского края» и АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования»). Новым гендиректором этих организаций назначен Иван Лоскутов, бывший пермский прокурор, ранее руководивший службой безопасности КРПК.

По данным „Ъ-Прикамье“, Алексей Бураков перейдет на работу в администрацию губернатора. Его должность собеседник пока не раскрыл. В сферу его задач войдет взаимодействие с крупными инвесторами по реализации инфраструктурных проектов и привлечению в экономику региона инвестиций.

Алексей Бураков возглавил Корпорацию развития Пермского края в 2020 году, а в Фонд развития Пермского края пришел в 2021-м. За это время завершено строительство м/р Любимов в правобережной части Березников для граждан, чьи дома оказались в зоне техногенной аварии; берегоукрепление и благоустройство части набережной в Усть-Качке; строительство амбулатории в Оверятах; реконструкция здания Благородного собрания; обновление внешнего облика УДС «Молот». В этом году в Новых Лядах началось строительство жилого микрорайона для работников промышленных предприятий кластера «Новый Звездный». Общий объем привлеченных инвестиций, по оценке ФРПК, порядка 26 млрд руб. Сейчас ФРПК ведет реконструкцию здания по ул. Окулова, 4 в гостиничный комплекс, строительство ледовой арены в м/р Ива, а также участвует в управлении конгрессно-выставочным центром «Пермь Экспо». Кроме того, ФРПК курирует проект развития судостроения в регионе и работу возрожденного в 2021 году предприятия «Пермская судоверфь».