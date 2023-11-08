Вечно ждать купонов не пришлось

Российские банки постепенно возвращаются к практике выплат купонов по субординированным евробондам, которые приостановили в 2022–2023 годах. Возвращение к выплатам может быть связано как с выпуском замещающих облигаций, так и с выплатой эмитентом дивидендов по своим акциям. Таким образом фактически снимается неравенство в положении инвесторов, владеющих евробондами в российской и иностранной инфраструктурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Совкомбанк, приостановивший выплату купонов по «вечным» еврооблигациям весной 2022 года, возвращается к этой практике. «Начиная с ближайших купонов выплаты будут возобновлены в рублях в предусмотренном законодательством порядке»,— сообщили “Ъ” в банке. Речь идет о двух субординированных выпусках (купоны 7,6% и 7,75%) и одном бессрочном выпуске (купон 2%). По данным Rusbonds, ближайшие выплаты должны произойти 17 и 29 ноября.

Банки имеют право в одностороннем порядке отменять купоны по «вечным» бондам вообще без всяких причин, это записано в условиях выпусков, поясняет руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков. При этом, по его словам, Альфа-банк и Московский кредитный банк — оба находятся под жесткими санкциями США — платили и платят купоны через НРД держателям бондов, чьи права учитываются в российской инфраструктуре. Так же выплачивает купоны держателям своих бондов РСХБ.

Платежи по «вечным» облигациям приостанавливали ХКФ-банк, Совкомбанк, ВТБ и Тинькофф-банк. В сентябре к выплатам вернулся лишь последний — в отношении держателей бондов, права которых учитываются в российской инфраструктуре. Банк пояснял, что отмена выплат напрямую связана с санкциями ЕС, под которые он попал в феврале. Учитывая, что Тинькофф-банк одобрил выпуск замещающих облигаций, банк, видимо, решил, что проблема «справедливости» с выпуском замещающих облигаций разрешается, полагает Алексей Булгаков. Что касается самих выплат, добавляет эксперт, то купоны выплачиваются через НРД в рублях держателям, чьи права учитываются в локальной инфраструктуре (то есть бумаги хранятся либо в НРД, либо в Euroclear через российских брокеров).

В начале года первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил РБК, что выплаты по евробондам возобновятся «не позднее начисления дивидендов по акциям». В начале этой недели банк объявил о решении направить на дивиденды 5 млрд руб. При этом Совкомбанк в конце октября также одобрил размещение замещающих облигаций.

Два других «неплательщика» не ответили на запросы “Ъ” о возобновлении расчетов по субординированным евробондам.

ХКФ-банк приостановил выплаты летом 2022 года, так как их «невозможно произвести в полном соответствии с интересами всех инвесторов, как зарубежных, так и российских». В то же время 3 ноября банк принял решение о размещении замещающих облигаций.

ВТБ в декабре 2022 года приостановил выплату купонов по «вечному» суборду на $2,25 млрд «до возобновления выплаты банком дивидендов по обыкновенным акциям». В октябре 2023 года первый зампред банка Дмитрий Пьянов сообщал, что группа планирует «стартовать выплату купона» по субордам с платежных дат, находящихся внутри 2024 года. По словам главы банка Андрея Костина, выплат дивидендов за 2023 год, «скорее всего, не будет» (см. «Ъ-Онлайн» от 11 сентября).

Вместе с тем, согласно указу президента РФ, до января 2024 года все эмитенты обязаны провести выпуски замещающих евробондов. Партнер АБ «Проспект» Олег Бычков считает, что в вопросе возможности банков вернуться к выплате по евробондам «многое зависит от конкретных инвесторов и репутации банков». При этом, уточняет эксперт, если речь идет о выплатах в пользу тех инвесторов, чьи права учитываются за рубежом, средства могут быть зачислены на специальный счет типа «И».

Ольга Шерункова