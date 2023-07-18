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Коммерсантъ FM
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Упрощение замещения

Банковским инвесторам помогают с обменом зависших облигаций

Подготовленные поправки к законодательству позволяют решить проблему выпуска замещающих облигаций на субординированные евробонды банков, которые принадлежат неквалифицированным инвесторам. Низкий номинал таких бумаг создавал проблемы для их учета в капитале банка при «замещении». С 2022 года держатели евробондов не могут не только продать их, но и получить купоны.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ко второму чтению поправки к законодательству, которые создают возможность для неквалифицированных инвесторов обменивать принадлежащие им субординированные еврооблигации российских банков на замещающие инструменты.

В частности, согласно документу, допускается размещение замещающих облигаций, формально предназначенных для квалифицированных инвесторов, в пользу держателей евробондов, которые не имеют такого статуса. Кроме того, к замещающим облигациям предлагается не применять требования закона о банках по номинальной стоимости субординированной облигации, которая установлена в размере не менее 10 млн руб.

Согласно указу президента №364 от 25 мая, продляются условия выпуска замещающих облигаций до 1 января 2024 года. Параметры замещающих бумаг должны быть аналогичны еврооблигациям по сроку погашения, размеру дохода, календарю купонных выплат и номинальной стоимости. Однако для банков такие условия негативно влияли на капитал.

«По ряду субординированных инструментов мы не в состоянии выпустить "зеркальные" облигации, поскольку они выпускались до "базельского периода", соответственно, а сейчас с такими же по сути триггерами списания или конвертации мы не сможем зарегистрировать данные инструменты в силу того, что сейчас их регистрируют по базельским принципам»,— пояснял в конце июня зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов (см. “Ъ” от 27 июня). Это одна из основных проблем для выпуска замещающих облигаций без потерь в капитале, уточнял топ-менеджер.

Субординированные евробонды — бессрочные или с фиксированным сроком погашения — есть у нескольких банков. При этом российские инвесторы—держатели субординированных облигаций, которые учитываются в капитале банков, не получают купонные выплаты и не имеют возможности продать бумаги. В частности, купоны не выплачивают ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф-банк, ХКФ-банк. Лишь МКБ продолжает платить купоны держателям таких евробондов, чьи права владения учитываются в российских депозитариях.

Как отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, сейчас «достаточно много инвесторов, у которых на вторичном рынке приобретены бумаги на меньшую, чем лимит, сумму». Это, по его словам, характерно для бумаг, эмитированных до 2019 года. Как поясняет партнер NSP Александр Некторов, в число владельцев евробондов «могут попасть как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы». Если бумаги попадут последним, это приведет «к нарушению законодательства и возможной потере субординированности выпуска». «Субординированность же критично необходима для банков, чтобы не нагружать нормативы по достаточности капитала»,— подчеркивает эксперт.

В МКБ отметили, что рассматривают вопрос выпуска замещающих бумаг, прорабатывая «юридические и регуляторные вопросы». В Альфа-банке заявили, что ждут разъяснений ЦБ, решение о выпуске может быть принято только после этого. Тинькофф-банк планирует выпуск замещающих облигаций и находится «в диалоге с регуляторами по всем возможным вопросам». ВТБ, по словам господина Пьянова, вопросы, касающиеся возможного выпуска замещающих облигаций, будет решать к концу третьего — началу четвертого кварталов. В Ассоциации владельцев облигаций называют поправки «разумным решением, решающим возникшую коллизию».

Дмитрий Ладыгин, Ксения Дементьева, Ксения Куликова

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