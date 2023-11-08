Кандидатам предлагают снизить порог входа

Фракция «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга внесла законопроект, снижающий требования к муниципальному фильтру на выборах губернатора с 10% до 5% подписей местных муниципальных депутатов. В случае его принятия для выдвижения на пост главы города понадобится меньшее количество подписей в поддержку кандидата. В 2019 году зампредседателя «Яблока» в Петербурге не смог баллотироваться в губернаторы, так как не набрал нужные на тот момент 155 подписей от мундепов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Это не первая попытка фракции «Яблоко» снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора — в последний раз аналогичное предложение звучало в апреле 2023 года

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ Это не первая попытка фракции «Яблоко» снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора — в последний раз аналогичное предложение звучало в апреле 2023 года

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

Депутаты предлагают смягчить в Петербурге муниципальный фильтр до возможного минимума — 5%. Федеральное законодательство позволяет регионам самостоятельно устанавливать этот показатель в границах от 5% до 10%. В Петербурге на настоящий момент действует максимальный фильтр. Кроме того, каждого кандидата должны поддержать не менее чем в трех из четырех муниципальных образований — то есть в 83 из 111. Как следует из пояснительной записки авторов законопроекта, предложение внесено «в целях восстановления политической конкуренции на выборах».

Муниципальный фильтр — это ограничительная мера, уверены некоторые муниципальные депутаты, опрошенные «Ъ-СПб». Они отмечают, что снижение минимальной планки — идея положительная, однако в то, что инициатива «яблочников» будет поддержана, не верят. При это некоторые депутаты уверены, что муниципальный фильтр нужно отменять совсем. «Он нужен для отсечения неугодных кандидатов. Я считаю, что этот критерий должен быть отменен. Он вводился для того, чтобы никто, кроме членов партии власти, не мог выдвинуться. Собрать 10% в трех четвертях МО невозможно. Даже 5% на данный момент собрать невозможно. Понятно, что в случае снижения порога кандидат от "Яблока", как и любой другой, не будет зарегистрирован без поддержки муниципальных депутатов от "Единой России"»,— объясняет депутат МО № 72 Павел Швец («Партия роста»). По его мнению, законопроект в парламенте даже не вынесут на голосование. За отмену муниципального фильтра выступает и депутат МО «Литейный округ» Сергей Трошин («Яблоко»). «Муниципальный фильтр фактически не дает возможности выдвинуть некоторым партиям своих кандидатов. А альтернативные кандидаты, как показывает практика, выдвигаются только с согласия власти. Думаю, что поддержан законопроект не будет: не в интересах "Единой России" сделать так, чтобы легче было зарегистрироваться кандидатам в губернаторы»,— рассказывает господин Трошин.

Депутат МО «Правобережный» Федор Грудин (беспартийный) отмечает, что 5% математически будет противоречить другому требованию о том, что кандидат должен быть поддержан депутатами не менее чем в трех четвертях муниципальных советов. «На мой взгляд, три четвертых тоже можно подкорректировать — сделать половину. Если на выборах будет больше вариативности: например, один кандидат заручится поддержкой муниципальных депутатов, другой — избирателей, то от этого общество только выиграет. То есть какой-то барьер должен быть, но не таким строгим. Мы это видим по двум последним выборам губернатора, в 2014 и 2019 году, которые прошли без политической борьбы. Чем больше политической борьбы, тем полезнее для города»,— прокомментировал Федор Грудин.

Другого мнения придерживается муниципальный депутат МО «Поселок Песочный» Геннадий Куз («Единая Россия»). Фильтр в 10% мундеп называет «золотой серединой». «Меня существующая система устраивает. На мой взгляд, 10% — отличная планка. У нас 111 муниципальных образований в городе. Нужно, чтобы 83 из них поддержали. Думаю, это нормальная система. К Вишневскому (Борис Вишневский.— «Ъ-СПб»), на самом деле, я позитивно отношусь. Нам удалось поработать в штабе при Заксобрании по КРТ. У него есть здравые инициативы, он управлял группой мониторинга общественного мнения по поводу КРТ. У него много хороших, здравых мыслей, чтобы обезопасить жителей»,— поделился мнением господин Куз.

Это не первая попытка петербургской фракции снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора — в последний раз аналогичное предложение звучало в апреле 2023 года. Тогда же они предлагали сократить и число подписей избирателей, необходимых для участия в выборах в качестве самовыдвиженца или члена непарламентской партии — с 80 тыс. до 20 тыс. Кроме того, «яблочники» предлагали отменить нотариальное заверение сборщиков подписей. Тогда проект не был поддержан депутатами Законодательного собрания.

В 2019 году зампредседателя петербургского «Яблока» Борис Вишневский не предоставил необходимое количество подписей муниципальных депутатов. Горизбирком отказал депутату в регистрации в качества кандидата в губернаторы Петербурга. Он утверждал, что это не удалось, так как «подавляющее большинство муниципальных депутатов принадлежат к "Единой России"».

Полина Пучкова, Надежда Ярмула