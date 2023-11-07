В Дагестане семь человек пострадали в результате ДТП

Семеро человек, получившие различные травмы, были доставлены в больницу после массового столкновения машин на трассе Махачкала—Каспийск—аэропорт.

По сообщению пресс-службы МВД по Дагестану, ДТП произошло около 17:00 на 9-м километре автодороги. На трассе, соединяющей столицу республики с аэропортом Уйташ, столкнулись девять транспортных средств.

Погибших в результате происшествия нет, уточнили в ведомстве. Информация носит предварительный характер, сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. «Обстоятельства происшедшего, количество и личности участников происшествия выясняются»,— говорится в сообщении.

Юлия Рыбина, Махачкала