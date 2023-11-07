Суд в Дагестане обязал воспитательницу выплатить компенсацию за избиение ребенка-инвалида

Ленинский районный суд Махачкалы обязал частный детский сад и бывшую воспитательницу компенсировать моральный вред, причиненный ребенку-инвалиду. Поводом для решения стал иск, поданный прокуратурой Ленинского района дагестанской столицы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана, в январе текущего года приговором мирового судьи бывшая воспитательница частного детского сада была признана виновной по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). На судебном заседании было установлено, что в 2022 году педагог, недовольная поведением воспитанника детсада, мальчика-инвалида, несколько раз ударила его руками по голове.

Суд обязал виновную и частный детский сад солидарно выплатить в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. руб.

Юлия Рыбина, Махачкала