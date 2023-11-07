Подпольным банкирам выставили счета

Как стало известно «Ъ-Юг», в Ростове вынесли обвинительный приговор четверым местным жителям за незаконные финансовые операции. По версии следствия, махинаторы через подставные фирмы оказывали недобросовестным предпринимателям услуги по обналичиванию денежных средств в обход государственного контроля, оставляя себе до 13% комиссионных. Операции велись на протяжении четырех лет и охватывали несколько российских городов. Подсудимые признали свою вину, одного из них приговорили к десяти месяцам лишения свободы, остальных отправили в колонию более чем на три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Четырех фигурантов дела о незаконных финансовых операциях судили в Ленинском районном суде Ростова. Их обвиняли в регистрации фирм на подставных лиц и неправомерном обороте средств платежей.

По данным обвинения, в 2017 году житель Ростова Александр Орловский организовал преступную группу для осуществления банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Он вовлек в группу местных жителей Даниила Воробьева, Юрия Ильяшенко и Андрея Пиденко. Сплоченность предполагаемых злоумышленников основывалась на длительных дружеских и родственных отношениях.

По версии следствия, подсудимые действовали в интересах недобросовестных предпринимателей, которые нуждались в проведении финансовых операций, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля.

Александр Орловский и его подельники начали «работу» с создания подставных фирм. Они зарегистрировали более трех десятков организаций в Ростове и Москве, уговорив посторонних граждан дать согласие стать их формальными учредителями. В преступные планы их не посвящали.

По заявкам заинтересованных предпринимателей четверка подсудимых проводила притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания для поступления и списания денежных средств через расчетные счета своих липовых ООО.

Например, перевод денег могли замаскировать под оплату поставки товара, оказания транспортных услуг или продвижения сайта. Размер мнимой разовой сделки мог быть от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

Комиссионное вознаграждение злоумышленников составляло от 1% за транзит безналичных денег и 13% за незаконное обналичивание.

География переводов включала около десятка российских городов: от Краснодара до Екатеринбурга. Эта деятельность осуществлялась до сентября 2021 года.

По ходу судебного процесса все четверо подсудимых признали свою вину. В итоге Александр Орловский и Даниил Воробьев были приговорены к лишению свободы на три года и четыре месяца с отбыванием в колонии общего режима, на месяц меньше получил Андрей Пиденко, а Юрия Ильяшенко отправили в колонию на 10 месяцев.

Как уточнила «Ъ-Юг» участвовавшая в процессе адвокат Карина Радионова, осужденные не планируют обжаловать приговор.

Как писал «Ъ-Юг», ранее в Ростове за подобное преступление была осуждена группа более чем из 20 человек, которая действовала в нескольких регионах страны. По данным следствия, в 2015-2016 годах злоумышленники занимались незаконным обналичиванием денежных средств, заработав таким образом на комиссионных более 470 млн руб.

Кроме того, в Москве были осуждены члены преступной группировки, которую организовал председатель совета директоров ростовского Южного регионального банка Владимир Ковригин. По данным обвинения, участники группы незаконно обналичили или вывели за границу миллиарды рублей. Большинство из них получили от двух с половиной до трех лет лишения свободы. Однако никто из фигурантов дела за решетку не попал: в отношении одних суд признал наказание отбытым в связи с зачетом в срок времени нахождения под домашним арестом, другие отделались условными наказаниями, а банкир Владимир Ковригин не дожил до приговора.

Вадим Водолазов