«Север-Метрополь» увеличит объемы поставок в регионы в сегмент HoReCa

Петербургская компания ООО «Север-Метрополь» планирует в два раза увеличить объемы поставок в регионы продукции для сегмента HoReCa. Об этом «Ъ-СПб» сообщила директор по развитию «Север-Метрополь» Марина Эйхнер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«На текущий момент объемы отгрузки продукции для регионов для сегмента HoReCa составляют около 15 т продукции в месяц (всего предприятие производит около 300 т продукции в месяц — «Ъ-СПб»). К началу 2024 года мы планируем увеличить объемы отгрузок к текущему до 30 т в месяц. Это станет возможным за счет расширения географии поставок. По состоянию на октябрь 2023 года "Север-Метрополь" отправляет свою продукцию в Москву, Красноярск, Печоры, Салехард, Казань, Коми и ряд других регионов»,— рассказала госпожа Эйхнер, добавив, что компания планирует занять в зависимости от региона до 15% рынка в сегменте HoReCa на местном рынке.

Также идет процесс согласования выхода на новые рынки: продолжение экспансии по СЗФО (Мурманск, Петрозаводск), выход в Нижний Новгород, Самару, Воронеж, Екатеринбург, Якутию, Уфу. Отдельной строкой в планах значится Москва и более полный охват столичного региона, в том числе продукцией для HoReCa.

«В 2024 году рассчитываем выйти на зарубежный рынок в две страны СНГ. Переговоры по этому направлению в активной фазе, поэтому большего сказать не можем»,— добавила представитель ООО «Север-Метрополь».

Помимо этого, Марина Эйхнер пояснила, что компания начала производство продукции для сегмента HoReCa в 2022 году. Развитие нового производственного направления было реализовано на базе собственных мощностей компании в Петербурге за счет автоматизации операций и оптимизации технологических процессов. Под новое направление был разработан отдельный дизайн упаковки: остался привычный узнаваемый логотип «Север-Метрополь», но поменялись цвета и элементы фирменного стиля.

В продукцию для сегмента HoReCa входит: мини-пирожные для шведского стола (птифуры), классические пирожные, современные рецептуры (брауни, муссовые многослойные пирожные, веган-пирожные), пирожные в индивидуальной упаковке для формата «to go», bento-торты, порционные торты ассорти для небольших кафе, эксклюзивные виды печенья в разных форматах подачи, мороженое, замороженные десерты в индивидуальной упаковке.

ООО «Север-Метрополь» (ранее ООО «Невские кондитеры») включает в себя производство площадью 6,5 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге, складские комплексы в Петербурге и Москве, сеть кафе-кондитерских, как собственных, так и работающих по франшизе. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, 40% компании принадлежит Елене Шевченко (совладелица АО «Метрополь»), 30% Елизавете Шевченко и 10% Михаилу Шевченко, 20% Светлане Долгобородовой. Директор компании — Варвара Белецкая.

Ассортиментная матрица предприятия насчитывает 250 единиц, и 2-3% от ассортимента ежемесячно обновляется. На 2023 год в сети кафе-кондитерских значится 123 заведения, из которых 119 находится в Петербурге, 4 кафе были открыты в Москве в 2021 году и одна кофейня в 2023 году заработала во Владимире. В 2023 году началась продажа франшизы в Москве и Московской области. Суммарная емкость рынка Москвы и Московской области оценивается в 300 кафе-кондитерских Север-Метрополь.

Алла Михеенко

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте