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ФСБ подтвердила задержание замминистра МВД Дагестана Руфата Исмаилова

ФСБ: против замглавы МВД Дагестана возбудили уголовное дело из-за взятки

Пресс-служба управления ФСБ России по Дагестану подтвердила факт задержания заместителя министра внутренних дел республики и заместителя начальника следственного управления республиканского МВД.

Руфат Исмаилов

Руфат Исмаилов

Фото: соцсети

Руфат Исмаилов

Фото: соцсети

По материалам органов безопасности и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере, сообщили в УФСБ. Фигурантами дела стали замминистра внутренних дел—начальник следственного управления МВД полковник юстиции Руфат Исмаилов и заместитель начальника следственного управления полковник юстиции Далгат Абдулгапуров.

Оба фигуранта уже задержаны, говорится в сообщении пресс-службы. Ранее об этом сообщали ТАСС и «РИА Новости».

Руфат Исмаилов окончил Нижегородскую академию МВД РФ, работал заместителем начальника Дербентского ГОВД по следственной работе. На должность замминистра был назначен 4 декабря 2019 года, а до этого несколько месяцев занимал это кресло в качестве временно исполняющего обязанности.

Юлия Рыбина, Махачкала

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