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Коммерсантъ FM
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обновлено 12:05

ТАСС: заместитель министра внутренних дел Дагестана задержан

Обыски прошли у замминистра внутренних дел Дагестана, он задержан

Замглавы МВД Дагестана — начальник следственного управления Руфат Исмаилов задержан, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. По данным агентства, у господина Исмаилова дома и на работе проходят обыски. Причина задержания не раскрывается. «РИА Новости» со ссылкой на источник уточнило, что чиновник подозревается во взятке.

Руфат Исмаилов

Руфат Исмаилов

Фото: МВД по Республике Дагестан

Руфат Исмаилов

Фото: МВД по Республике Дагестан

На должность замминистра Руфат Исмаилов был назначен 4 декабря 2019 года, а до этого несколько месяцев занимал этот пост в качестве временно исполняющего обязанности. Родился в Дербенте. Окончил Нижегородскую академию МВД РФ, работал заместителем начальника Дербентского ГОВД по следственной работе.

Юлия Рыбина, Махачкала

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