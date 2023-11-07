ТАСС: заместитель министра внутренних дел Дагестана задержан

Замглавы МВД Дагестана — начальник следственного управления Руфат Исмаилов задержан, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. По данным агентства, у господина Исмаилова дома и на работе проходят обыски. Причина задержания не раскрывается. «РИА Новости» со ссылкой на источник уточнило, что чиновник подозревается во взятке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руфат Исмаилов

Фото: МВД по Республике Дагестан Руфат Исмаилов

Фото: МВД по Республике Дагестан

На должность замминистра Руфат Исмаилов был назначен 4 декабря 2019 года, а до этого несколько месяцев занимал этот пост в качестве временно исполняющего обязанности. Родился в Дербенте. Окончил Нижегородскую академию МВД РФ, работал заместителем начальника Дербентского ГОВД по следственной работе.

Юлия Рыбина, Махачкала