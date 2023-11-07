Застреливший жителей Мариуполя украинский снайпер осужден на пожизненный срок

Суд вынес приговор украинскому снайперу Игорю Клещунову, который застрелил четырех мирных жителей Мариуполя. Он будет отбывать в колонии особого режима пожизненно, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Мужчина состоял в 501-ом отдельном батальоне морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Суд признал его виновным в жестком обращении с мирными жителями, использовании в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Клещунов также осужден за убийство людей по сговору лиц, руководствующихся мотивами политической и идеологической ненависти и вражды.

В прошлом году осужденный и его сослуживцы увидели троих мужчин, которые не были вооружены. Командир 2-й роты Леонид Онупко отдал приказ убить их. Клещунов застрелил их из автомата. Спустя две недели с того момента украинский снайпер убил еще одного мужчину по приказу командира.

Ранее «Ъ» писал, что Верховный суд ДНР вынес приговор бойцу ВСУ Василию Шитрю по делу об убийстве мирных жителей Мариуполя. Он будет отбывать наказание пожизненно.

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