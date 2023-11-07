В Нижегородской области запустят мониторинг свалок с помощью беспилотников

Нижегородская область станет одним из двух первых регионов, где будет запущена система удаленного мониторинга мусорных полигонов. Проводить мониторинг планируется с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО). Вторым регионом, где будет апробирована новая технология, станет Московская область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным компании, специально для этого будут построены взлетно-посадочные полосы для БПЛА — дронопорты. Внедряемая технология позволит в автоматическом режиме следить за строительством, эксплуатацией и рекультивацией объектов обращения с отходами, а также объектов, на которых производится и используется вторсырье.

Дронопорты будут представлять из себя программно-аппаратные комплексы, которые выполняют функцию базовой станции для БПЛА. Беспилотник находится внутри станции и по заданному сигналу в определенный день и время может вылететь по полетному заданию, и автоматически передавать видеопоток в информационную систему.

В 2024 году для нужд РЭО будет приобретено 12 дронопортов и 12 отечественных беспилотников. Дронопорты появятся на объектах размещения ТКО уже в этом году.

Андрей Репин