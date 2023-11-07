Экс-замминистра из Пермского края стал советником тамбовского губернатора

Главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера Михаил Мальцев назначен советником губернатора Тамбовской области по социальным вопросам. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал источник в правительстве Тамбовской области. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщил, что господин Мальцев уволился из наркодиспансера по собственному желанию.

По данным из открытых источников, у Михаила Мальцева два высших образования: в сфере медицины и в сфере менеджмента. Работал руководителем в медицинских организациях Москвы, Московской области и Пермского края. С 2017-го до 2020 года работал замминистра здравоохранения Пермского края, а после возглавил краевой наркодиспансер.

Мария Старикова