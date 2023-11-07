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Коммерсантъ FM
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У Кремля нет информации по поводу убийства жителя Грузии военными РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о случившемся убийстве на границе между Грузией и Южной Осетией. Ранее грузинские власти заявили, что при задержании российскими военными был застрелен гражданин Грузии.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я не располагаю информацией на этот счет»,— сказал господин Песков в ходе конференц-колла на вопрос журналистов прокомментировать случившееся.

Инцидент произошел в селе Кирбали у линии разграничения между Грузией и Южной Осетией. По данным СГБ еще один грузинский гражданин был задержан. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила возмущение произошедшим и призвала международное сообщество «однозначно осудить действия России, которая грубо и бесстыдно нарушила все международные нормы».

После российско-грузинской войны в августе 2008 на территории Южной Осетии (частично признанное государство, Россия независимость признала) располагается несколько российских военных баз. До этого с 1992 года на территории Южной Осетии находились российские миротворцы.

Александра Горошилова

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