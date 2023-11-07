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«Несмотря на рост производства, будет происходит снижение потребления населения»

Директор удмуртского филиала института экономики УрО РАН о прогнозе на три года

Правительство Удмуртии внесло на рассмотрение госсовета вместе с проектом бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов проект прогноза социально-экономического развития республики на ближайшие три года. Документ включает два варианта развития ситуации: базовый с наиболее вероятным сценарием и консервативный, учитывающий возможность ухудшения внешнеэкономической обстановки. Директор удмуртского филиала института экономики Уральского отделения РАН Анна Овчинникова ознакомилась с документами и оценила его реалистичность и указала основные параметры, которые будут влиять на экономику региона в ближайшие годы.

«Базовый прогноз численности постоянного населения в Удмуртии (в среднегодовом исчислении) соответствует сложившемуся тренду на снижение численности населения. Среднегодовой темп снижения численности населения в республике за период с 2010 по 2022 годы составил 0,43%, что соответствует прогнозу по среднегодовому темпу снижения численности населения в Удмуртии на 0,42%, за период с 2023 по 2026 год.

Базовый прогноз среднегодового темпа прироста валового регионального продукта (ВРП) Удмуртии на период с 2023 по 2026 год в 3,1%, выше общероссийского уровня. Что можно считать достаточно амбициозной задачей в условиях санкционного давления. При этом такая позитивная динамика должна быть обеспечена не только за счет роста промышленности, нефтегазового сектора, а в том числе развитием сельского хозяйства, IT-сферы.

На наш взгляд, индекс производства продукции сельского хозяйства (темпы роста в сопоставимых ценах) в 2023 году по сравнению с 2022-м будет меньше 100%. Это обусловлено тем, что снижение производства продукции растениеводства, особенно валового сбора зерна почти на 30%, оказывает большее влияние на объемы производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении, чем уменьшение закупочных цен на молоко. При этом следует учесть, что даже в действующих ценах производство продукции сельского хозяйства в 2023 году меньше, чем в 2022-м. В прогнозе предусмотрено увеличение производства молока с 957,2 тыс. т в 2022 году до 1131 тыс. т в 2026 г. или на 173,8 тыс. т. На наш взгляд, темпы роста производства молока несколько занижены, так как в последние годы наблюдается как рост поголовья, так и надоя на одну корову.

Уровень инфляции как в Удмуртии, так и России будет таргетироваться Центральным банком в районе 4%, но на это будут влиять регулирование курса рубля, внешняя торговля, объемы реального производства и т.д. В течение трех лет, несмотря на рост реального выпуска, в основном за счет средств производства и инвестиционных товаров, будет происходит снижение потребления населения, что отражается низкой динамикой розничного товарооборота.

Росту номинальных и реальных показателей доходов населения способствуют острый дефицит кадров на рынке труда рабочих профессий и специалистов в реальном секторе экономики; повышение уровня заработной платы на региональных предприятиях ОПК; выплаты и их индексация гражданам, заключившим контракты в рамках текущей СВО, а также значительные государственные вливания в социальную сферу: ежегодная индексация прожиточного минимума и МРОТ (3,3% и 6,3% в 2023 году до значений 14 375 руб. и 16 242 руб. соответственно), к которым привязан ряд социальных пособий и выплат (пособия на детей, федеральные и региональные доплаты к пенсиям, выплаты беременным женщинам); ежегодная индексация отдельных социальных выплат (маткапитала, единого пособия для детей нуждающихся семей и др.); ежегодная индексация заработных плат в бюджетной сфере и пенсионных выплат; расширение охвата категорий граждан, получающих господдержку.

Исполнение прогнозных показателей по доходам на 2024, 2025 и 2026 годах (рост показателей) будет зависеть от уровня федеральной поддержки, а она, согласно принятому Госдумой РФ в первом чтении проекту федерального бюджета на 2024-2026 гг., остается безусловным государственным приоритетом. С 2024 года впервые будет, помимо прочих, индексироваться пособие по безработице. При сохранении недостатка предложения на рынке труда рост реальных доходов продолжится. Важнейшим аспектом для уровня доходов и их положительной динамики является удержание регулятором инфляции в пределах, заложенных в бюджете на трехлетний период (4-4,5 %). На возвращение к этим значениям (с сегодняшних 6-7%) и стабилизацию курса национальной валюты направлена политика ЦБ РФ. В целом стимулирование экономики посредством роста государственных расходов дало свои положительные результаты и в пандемический кризис, и в условиях беспрецедентного внешнего давления. При этом фактор экономической нестабильности сохраняется.

В результате реализации адресных социальных программ, направленных на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, рост зарплат, пенсий и иных видов доходов, индексации прожиточного минимума (базовая граница бедности учитывает значение прожиточного минимума и уровень инфляции), а также индексации МРОТ, численность населения с доходами ниже границы бедности снижается. Данный тренд сохранится при контролируемой инфляции и ответственной социальной политике. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен сразу на 18,5% до 19 242 руб., что будет способствовать увеличению социальных выплат (по безработице, больничных, пособий по беременности и родам, декретных). По сути, увеличение МРОТ повлияет на доходы только самых незащищенных слоев населения.

Рекордно низкие показатели безработицы связаны с комплексом факторов: демографическим провалом 90-х гг., ростом потребностей импортозамещения и гособоронзаказа, мобилизацией контрактников и релокацией кадров в 2022 г. На перспективу 2024-2026 гг. значения также с большой вероятностью будут соответствовать прогнозным (до 2,8 %), т.к. обозначенное факторное влияние в основном сохранится.

В Удмуртии свободными остаются более 20 тыс. вакансий. Наибольший дефицит испытывают обрабатывающий сектор, бюджетная сфера, образование (в ОПК дефицит – 4,5 тыс. работников). Низкий уровень безработицы в совокупности с дефицитом кадров сдерживает процессы структурной трансформации экономики. Кроме того, низкий уровень безработицы, воздействуя на опережающий рост зарплат, может стать проинфляционным фактором».

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