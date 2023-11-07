Победная полька

Победительницей WTA Finals, завершившегося в мексиканском Канкуне итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $9 млн, стала Ига Швёнтек из Польши. В решающем матче, который из-за дождей был перенесен с воскресенья на понедельник, она отдала всего один гейм американке Джессике Пегуле. Этот триумф позволил 22-летней теннисистке обойти в рейтинге белоруску Арину Соболенко и стать первой ракеткой мира второй год подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Безоговорочная победа в финале WTA Finals над Джессикой Пегулой позволила Иге Швёнтек (на фото) вернуться на первое место в рейтинге

Фото: Fernando Llano, AP Безоговорочная победа в финале WTA Finals над Джессикой Пегулой позволила Иге Швёнтек (на фото) вернуться на первое место в рейтинге

Фото: Fernando Llano, AP

Турнир в Канкуне получился исключительным во всех отношениях. Взять хотя бы погодные условия, точнее, постоянные ливни, вынуждавшие организаторов то и дело перетряхивать расписание. В конце концов финалы пришлось перенести с воскресенья на понедельник, а руководитель WTA Стив Саймон, один из опытнейших и уважаемых чиновников в теннисном истеблишменте, открыто признал, что выбор мексиканского курорта в качестве места проведения престижнейшего состязания был серьезной ошибкой, и пообещал исправиться.

Но главной особенностью этого WTA Finals все же стала чисто спортивная составляющая, прежде всего победа Иги Швёнтек, позволившая ей в заключительном матче сезона отобрать титул первой ракетки по итогам года у белоруски Арины Соболенко. Многое, конечно, решала очная встреча этих двух теннисисток, которая случилась в полуфинале и завершилась убедительной победой польской теннисистки — 6:3, 6:2. Потерпев явное поражение в принципиальной ситуации, Соболенко, которая до этого на групповом этапе проиграла еще и Джессике Пегуле, могла лишь надеяться на то, что американка, показывавшая в Канкуне отличный теннис, сумеет остановить Швёнтек. Но до этого дело не дошло. На все про все у польки ушло менее часа. Не позволив Пегуле даже толком разогреться, она разгромила ее — 6:1, 6:0.

Суммарно Швёнтек в этом году выиграла под ноль 23 партии, а два сезона подряд брать всухую более 20 сетов в женском теннисе не удавалось никому со времен доминирования Штеффи Граф и Моники Селеш тридцатилетней давности.

Да и по количеству партий, в которых было потеряно не более одного гейма (54), полька добилась выдающегося результата.

В целом нынешний сезон, безусловно, прошел под знаком соперничества Швёнтек, закончившей его с соотношением побед и поражений 68:11 и заработавшей $9,8 млн, и Соболенко, чьи аналогичные показатели — 55:14 и $8,4 млн. Большей частью их противостояние, естественно, носило заочный характер, а из трех личных встреч, сыгранных с января по ноябрь, полька оставила за собой две. После US Open, где Швёнтек уже в четвертом круге уступила Елене Остапенко из Латвии, казалось, что по набранным очкам она отстала от белоруски слишком сильно, а ведь затем было еще и поражение от Вероники Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Токио. Но великолепный финиш — одиннадцать подряд выигранных матчей и два престижнейших титула в Пекине и Канкуне — в сочетании со спадом Соболенко, которая, наоборот, не выдержала давления и потеряла веру в себя, позволили Швёнтек снова вырваться вперед.

В общей сложности с января она выиграла шесть титулов, в том числе на Roland Garros. Это меньше, чем восемь прошлогодних турнирных побед, но говорить о регрессе тут все равно не приходится. Все-таки главная цель достигнута. Швёнтек отстояла лидерство в мировом рейтинге, что для еще сравнительно молодой 22-летней теннисистки, которой трудно избежать перепадов, следует считать большим достижением.

А проигрывать всего 20 геймов за весь итоговый турнир до нее вообще не удавалось никому, включая знаменитую Серену Уильямс.

В высшей степени неординарным стал и триумф, которого добилась в парном разряде со своей 35-летней партнершей немкой Лаурой Зигемунд 39-летняя Вера Звонарева. Она принадлежит к, казалось бы, уже давно сошедшему поколению, с которым связан расцвет российского женского тенниса в начале этого века. Еще в 2010 году Звонарева доходила до финалов двух турниров Большого шлема в одиночке и стала второй ракеткой мира, а свой первый турнир WTA — Кубок Кремля — она провела еще на десять лет раньше, когда во втором круге уступила Анне Курниковой. Такая вот получается связь времен.

Попав в число участниц WTA Finals в самый последний момент, Звонарева и Зигемунд за два последних дня выиграли три встречи. На финише группового этапа их соперницами были Пегула и Коко Гауфф, начинавшие турнир лидерами парного рейтинга с одинаковым количеством очков, а в полуфинале — австралийка Сторм Хантер, которая в итоге отобрала у американок первое место по итогам сезона, и бельгийка Элизе Мертенс, победившая на прошлогоднем WTA Finals с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В финале же Звонарева и Зигемунд в двух сетах справились с американкой Николь Меличар-Мартинес и австралийкой Эллен Перес — 6:4, 6:4, причем россиянка оказалась единственной участницей матча, которая ни разу не потеряла свою подачу, проведя на ней максимальное количество геймов — шесть.

Добыв свой 16-й титул в паре, Звонарева, которая в 2016 году родила дочь, а затем возобновила карьеру, еще и стала самой возрастной чемпионкой за всю полувековую историю итогового турнира.

(Раньше рекорд принадлежал американской парнице Лизе Реймонд, которая в 2011 году победила в 38 лет.) Да и по суммарному возрасту — 74 года — эта чемпионская пара на WTA Finals не знает себе равных. В мировом рейтинге Зигемунд с 9-го места впервые в карьере поднимется на 5-е, а Звонарева, которая стояла на 16-й позиции, взлетела в первую десятку и закончит сезон 9-й. Для нее это повторение карьерного максимума в парном разряде.

Евгений Федяков