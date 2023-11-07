Подросток из Сызрани арестован по подозрению в подготовке теракта в школе

Суд заключил под стражу 15-летнего подростка из Сызрани. В отношении него возбуждено дело о приготовлении к поджогу школы для устрашения население и дестабилизации деятельности органов власти (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Следствие установило, что с августа по 1 ноября текущего года подозреваемый после просмотра в интернете видеозаписей об основоположниках террористической организации, которые публично расстреливали детей в школах, решил совершить теракт по месту своего обучения. Затем он купил составляющие для зажигательной смеси и изготовил самодельное оружие.

После этого 1 ноября текущего года его действия пресекли сотрудники УФСБ России по Самарской области. По информации депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, у подростка были изъяты шесть бутылок «коктейля Молотова», три л ацетона, олифа, алюминиевая пудра, аммиачная селитра и сера.

На допросе подозреваемый признался, что является сторонником запрещенного в РФ террористического движения «Колумбайн», написал парламентарий в своем Telegram-канале. Подозреваемый также уточнил, что планировал устроить вооруженное нападение на учащихся и учителей своей школы, а затем покончить с собой, сообщил депутат Госдумы РФ.

В апреле 1999 года двое учеников старших классов атаковали со стрелковым оружием и самодельными взрывными устройствами школу «Колумбайн» в штате Колорадо в США. В результате погибли 13 человек (12 учеников и один учитель), пострадали 23. После теракта нападавшие застрелились.

Георгий Портнов