WeWork подала заявление на банкротство в США

Сеть коворкингов WeWork объявила, что начинает процедуру реструктуризации долгов компании, а первым шагом на пути этого процесса стала подача заявления на банкротство в суд штата Нью-Джерси по ст. 11 закона о банкротствах США (реструктуризация в условиях защиты от кредиторов). Аналогичное заявление компания намерена подать и в Канаде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kate Munsch, Reuters Фото: Kate Munsch, Reuters

Инициализация процедуры банкротства с последующей реструктуризацией долга была согласована с 92% держателей долговых обязательств WeWork. При этом данный процесс никак не затронет клиентов и инвесторов компании за пределами США и Канады, а также не отразится на франчайзи. WeWork обещает продолжать обслуживать своих партнеров и офисы в обычном режиме.

В рамках реструктуризации компания намерена избавиться от офисов, которые не используются клиентами, чтобы снизить собственные расходы на аренду площадей. Активы компании, исходя из поданного в суд заявления, сейчас оцениваются в $15 млрд, в то время как ее долговые обязательства — в $19 млрд.

Всего несколько лет назад сеть коворкингов WeWork была одним из самых перспективных стартапов с оценкой $50 млрд и вместе с такими компаниями, как AirBnb, Uber и др., считалась флагманом «совместной экономики» (sharing economy). Однако в 2019 году у компании начались проблемы. Бизнес-модель WeWork, просчеты в управлении и неоднозначное поведение основателя Адама Неймана привели к тому, что буквально за пару лет операции стартапа стали стремительно сокращаться, а сама он понес многомиллионные убытки. Компания провела IPO в 2021 году, а ее стоимость в первое время достигала $8 млрд. Сейчас ее рыночная капитализация составляет всего $44 млн.

Кирилл Сарханянц