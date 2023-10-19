«Хамас»-фактор

В воскресенье, 15 октября, в Марракеше министры финансов и управляющие центробанками стран G20 впервые за два года выступили с совместным коммюнике. Главными проблемами мировой экономики они признали устойчиво высокую инфляцию, внешний долг стран и геоэкономическую фрагментацию. Глава Минфина России Антон Силуанов констатировал «исчерпание потенциала восстановления мировой экономики». Немудрено, что в этих условиях инвесторы пристально следят за риторикой регуляторов, все чаще, как известный финансист Рэй Далио, предпочитая кэш и консервативные инструменты рискованным ценным бумагам.

Настоящее внимание финансового мира приковано к словам глав государств о новом арабо-израильском конфликте. За неделю с атаки «Хамаса» цена нефти Brent взлетела на 7,5%, преодолев рубеж в $90 за баррель. Инвесторы и экономисты опасаются вовлечения в войну стран Ближнего Востока, который обеспечивает 40% мировых поставок нефти. Кроме того, на Ближнем Востоке находятся девять из 20 стран с крупнейшими разведанными месторождениями природного газа. И пока они едва в состоянии заместить поставки российского газа в Европу. В случае большой войны и очередного взлета цен на углеводороды в мире центробанкам едва ли удастся обуздать инфляцию и решить экономические проблемы, о которых было заявлено в Марракеше.