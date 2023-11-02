Ernst & Young: из-за войны на Ближнем Востоке цены на нефть вырастут до $150

Главный экономист EY-Parthenon (подразделение британской группы Ernst & Young) Грегори Дако рассказал The New York Times, что развитие конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» может привести к резкому росту цен на нефть, а потери мировой экономики составят $2 трлн. По его словам, средняя цена нефти может вырасти до $150 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Такого же мнения придерживаются и другие собеседники издания — главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл и директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джейсон Бордофф. По словам господина Гилла, в настоящее время мир переживает «один из самых неустойчивых этапов развития экономики» из-за конфликта на Ближнем Востоке и боевых действий России на территории Украины.

Джейсон Бордофф, в свою очередь, отметил, что устойчивое сокращение мировых поставок нефти из-за военных конфликтов может привести к одновременному замедлению экономического роста и ускорению роста инфляции. «Это очень нестабильная, неопределенная и пугающая ситуация»,— сказал он.

По данным сегодняшних торгов на лондонской бирже ICE, к 15:53 мск январские фьючерсы на сорт Brent с открытия подорожали на 0,9%, до $85,4 за баррель. По данным торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), наблюдался рост декабрьских фьючерсов на WTI на 0,6%, до $81,1 за баррель.

По оценке аналитиков «БКС-Экспресса», военный конфликт в Израиле может сильно сказаться на ценах на нефть, только если нефтедобывающие государства будут принимать в нем участие, а страны Запада — ужесточать санкции в отношении Ирана. Иран ранее заявлял, что может вмешаться в конфликт, если он перейдет на его территорию или затронет его граждан. Это единственная страна-нефтедобытчик среди потенциальных участников конфликта, отмечает «БКС-Экспресс».

Полина Мотызлевская