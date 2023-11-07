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Нижегородцы из спецподразделения «Родня» взломали сайт президента Украины

Спецподразделение «Родня», созданное в Нижнем Новгороде, взломало официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Telegram-канале спецподразделения.

IT-специалисты удалили с сайта биографию украинского президента, заменив ее на фотографию бойца спецподразделения с позывным «Фальцет», который позирует на фоне флага спецподразделения. Там же появилась и информацию о том, боец 26 октября избран президентом Украины и «мимолетом принял присягу как глава государства».

В пресс-службе штаба Захара Прилепина, при участи которого создавалась «Родня», отметили, что это технологичное спецподразделение, которое кроме применения БПЛА и РЭБ ведет работу новыми и нестандартными методами. Взлом сайта президента Украины в пресс-службе назвали первой демонстрацией дополнительных возможностей.

Андрей Репин

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