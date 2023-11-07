США передали России приглашение на саммит АТЭС

Власти США направили приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), включая Россию. Об этом сообщил на брифинге старший представитель Госдепа по АТЭС Мэтт Мюррей.

Мэтт Мюррей уточнил, что США в качестве принимающей стороны будут действовать «в соответствии с духом и принципами АТЭС, а также в соответствии с законами и нормами США». «И что касается законов и норм США, это также включает в себя учет санкций»,— сказал американский чиновник (цитата по ТАСС).

Мероприятие пройдет 15–17 ноября. В сентябре посол по особым поручениям МИД РФ и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев говорил, что Штаты решили не приглашать Владимира Путина на саммит в Сан-Франциско. На прошлой неделе Госдеп заявил, что будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от РФ в саммите АТЭС.

Лаура Кеффер