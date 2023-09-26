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Коммерсантъ FM
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Посол МИД РФ: США не стали приглашать Путина на саммит АТЭС

Власти США по двусторонним каналам сообщили России, что не планируют приглашать президента Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

«Мы продолжаем работать с американской стороной, чтобы они в конечном итоге выполнили те необходимые действия, которые они должны выполнять в качестве страны-хозяйки мероприятия. Я, как старшее должностное лицо Российской Федерации, активно с ними взаимодействую и в очередной раз отправил запрос с призывом направить приглашение российскому лидеру»,— сказал господин Бердыев «РИА Новости».

О решении США не приглашать Владимира Путина на саммит в июле сообщала газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц. В Кремле позднее заявили, что «наверняка» не будут ждать приглашения. Саммит пройдет в ноябре.

По данным WP, на саммит также не планируют приглашать главу администрации Гонконга Джона Ли. Издание отмечало, что такое решение может привести к отказу председателя КНР Си Цзиньпина посетить мероприятие. После публикации газеты власти Гонконга потребовали от США изменить свое решение.

Лусине Баласян

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