Госдеп: США обеспечат участие России в саммите АТЭС, но лишь с учетом санкций

В Госдепартаменте США сообщили, что будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре текущего года. Однако в ведомстве подчеркнули, что будут руководствовать действующим санкционным режимом, согласно которому въезд в США закрыт президенту РФ Владимиру Путину и ряду других высокопоставленных российских чиновников.

«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию. Участие представителей всех государств в саммите АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе, с учетом санкций. Соединенные Штаты серьезно относятся к своей ответственности за проведение саммита АТЭС в нынешнем году»,— сообщили «РИА Новости» в американском внешнеполитическом ведомстве.

В Госдепе отметили, что участники саммита будет совместно работать над «продвижением свободной, справедливой и открытой торговли и инвестиций, а также над содействием инклюзивному и устойчивому росту».

После того как Владимир Путин объявил о проведении военной операции на Украине в феврале 2022 года, США, страны Евросоюза, а также Канада и Великобритания ввели санкции против президента России. В санкционный список также были включены министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Генштаба Валерий Герасимов.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Соединенные Штаты решили не приглашать российского президента Владимира Путина на саммит организации в Сан-Франциско.

О решении США не приглашать Владимира Путина на саммит в июле сообщала газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц. В Кремле позднее заявили, что «наверняка» не будут ждать приглашения. Саммит пройдет в ноябре.

По данным WP, на саммит также не планируют приглашать главу администрации Гонконга Джона Ли. Издание отмечало, что такое решение может привести к отказу председателя КНР Си Цзиньпина посетить мероприятие.

Александр Кислов