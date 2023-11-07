Научно-технический совет в сфере ЖКХ Санкт-Петербурга признал целесообразным применение «Бионорда»

На заседании Научно-технического совета в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Жилищном комитете города Санкт-Петербурга 27 октября 2023 года принято решение признать целесообразным использование «Бионорда» в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. Члены совета обсудили опыт применения реагента в городе и рассмотрели доклад директора ООО ТД «Уральский завод противогололедных материалов» Евгения Немировского о технологии и свойствах противогололедного материала «Бионорд».

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Научно-технический совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет анализ научных, научно-технических и инновационных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, оказывает содействие внедрению новейших достижений науки и техники, передового опыта в практику деятельности организаций жилищно-коммунальной сферы.

«В Северной столице борьба с наледью является особенно актуальной из-за замерзающих зимой узких тротуаров, сильных ветров и влажного климата. «Бионорд» на сегодняшний день является наиболее эффективным противогололедным материалом нового поколения. Он обладает низкой коррозийной активностью, не оказывает негативного влияния на структуру асфальтобетонных, каменных и плиточных покрытий, полностью растворим и особенно эффективен во время ледяных дождей», – отметил в своем докладе Евгений Немировский.

Инновационные противогололедные материалы «Бионорд» в небольших объемах применяются в Санкт-Петербурге с 2011 года, в основном частными специализированными заказчиками. Продукция УЗПМ применяется также при обслуживании объектов культурного наследия Северной столицы: на территории Дворцовой площади, Мариинского театра, Царскосельского дворца и Эрмитажа.

Дальнейшее внедрение «Бионорда» позволит эффективно бороться с гололедицей в холодное время года и обеспечит безопасные и комфортные условия передвижения жителей города.

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В 2022 году ООО «УЗПМ» получило сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р 58427-2020 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия». Успешную процедуру сертификации в Национальной системе сертификации прошли твердые, комбинированные и двухфазные средства борьбы против скользкости. Сертификаты соответствия на подобную продукцию были выданы в Национальной системе сертификации в Российской Федерации впервые.

Этот ГОСТ предъявляет высокие требования к современным реагентам в вопросах экологичности и коррозионной активности, вдвое ужесточая требование по воздействию на металлические элементы городской среды. При этом средства борьбы с гололедом, применяемые в пешеходных зонах, не должны оказывать воздействие на кожу обуви и должны быть гипоаллергенными. Кроме того, стандарт направлен и на снижение запыленности в городах, в нем ужесточены требования к размерам гранул мелкой фракции, которыми обрабатывают дороги зимой. ПГМ ООО «УЗПМ» полностью соответствуют требованиям национального стандарта, и соответствующие данные внесены в Реестр объектов оценки соответствия Росстандарта.

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» – одно из крупнейших предприятий на рынке противогололедных материалов в Российской Федерации и СНГ, располагающее мощностями по производству до 1 млн тонн в год экологичных средств борьбы со льдом марки «Бионорд». Продукция поставляется более чем в 50 регионов РФ, в страны СНГ и Евросоюза, удостоена наград конкурсов «100 лучших товаров России», «Российское качество», «Экология XXI века», «Лучшие ESG-проекты России – 2023», имеет всю необходимую разрешительную документацию: экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, паспорт безопасности химической продукции, сертификат соответствия добровольной системы сертификации «Промтехстандарт».

В составе основных производственных активов ООО «УЗПМ» – производственные площадки в Пермском крае (г. Краснокамск) и Московской области (г. Долгопрудный).

ООО «УЗПМ»