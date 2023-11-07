В Новосибирске судье назначили 7 лет условно по делу о взятке

В Новосибирском областном суде завершился процесс над судьей Молчановского райсуда Томской области Виталием Бажилиным. По ч.5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере) ему назначили семь лет условно с испытательным сроком четыре года и штраф в размере 1,4 млн руб. По второму эпизоду взятки судью оправдали с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления), за ним признано право на реабилитацию.

Следственными органами Виталий Бажилин обвинялся в коррупции. В ведомстве считают, что в период своей работы сначала в прокуратуре, а затем и в суде, он покровительствовал владельцу банного комплекса, помогая решать спорные вопросы в его пользу. Тот ежемесячно перечислял юристу небольшие взятки, выплатив за три с небольшим года почти 900 тыс. руб. В деле говорится, что 730 тыс. руб. Виталий Бажилин получил, занимая пост помощника прокурора, и 160 тыс. руб. — в должности судьи.

Сам Виталий Бажилин отрицает причастность к инкриминируемым ему преступлениям, утверждая, что перечисленные предпринимателем деньги были возвратом долга. В прениях сторон и в последнем слове он просил его оправдать. Для обеспечения беспристрастного разбирательства дело передано в Новосибирский облсуд.

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Илья Николаев