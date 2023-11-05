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Коммерсантъ FM
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По судостроительному заводу в Керчи выпущено 15 ракет, поврежден корабль

Украина выпустила по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, сообщило Минобороны РФ. 13 были сбиты. Одна из ракет попала в корабль, который находился на заводе.

Атака произошла 4 ноября, передает «РИА Новости» сообщение Минобороны. Большая часть ракет была сбита средствами противовоздушной обороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов вечером 4 ноября сообщал, что в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи работали средства противовоздушной обороны. По его словам, «часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков». Никто не пострадал. В Севастополе звучала воздушная тревога. В городе было временно прекращена работа наземного и морского общественного транспорта. Крымский мост был временно закрыт.

Леонид Уварчев

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