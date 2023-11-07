Глава Минздрава Палестины: более 60% медучреждений Газы не работают

Министр здравоохранения Палестины (Палестинской национальной администрации) Май аль-Кайла заявила, что в секторе Газа не работают более 60% медицинских учреждений, передает CNN. Она уточнила, что 16 из 35 больниц и 51 из 72 медцентров не работают из-за нехватки топлива и медикаментов, а также израильских бомбардировок.

Палестинское общество Красного Полумесяца призвало международные медицинские и гуманитарные организации наладить поставки топлива и медицинского оборудования для больницы Аль-Кудс в Газе, в которой находятся около 14 тыс. перемещенных палестинцев. В организации заявили, что через 48 часов в больнице закончится топливо и перестанут работать, в частности, неонатальные инкубаторы и отделения интенсивной терапии, передает CNN.

Война между Израилем и радикальным палестинским движением «Хамас», которое контролирует сектор Газа, началась 7 октября после нападения боевиков на приграничные израильские населенные пункты. По последним данным, в Израиле погибло 1,4 тыс. человек, в секторе Газа — 10 022. В ООН заявили, что большая часть погибших палестинцев — женщины и дети. 23,5 тыс. человек ранены. Повреждено больше 6 тыс. домов, 1,5 млн жителей сектора Газа вынуждены были покинуть дома.

Эрдни Кагалтынов